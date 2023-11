cause e cosa fare per aiutare Fido

Il cane ha mal di pancia e trema? Potrebbe essere un problema momentaneo o il segnale di qualcosa di più grave.

I nostri amici a quattro zampe possono presentare spesso disturbi fisici. Uno dei disturbi più frequenti che possiamo riscontrare nella nostra palla di pelo è il dolore addominale.

Le cause per cui Fido può presentare tale disturbo sono molte, alcune possono essere lievi altri più gravi, per questo motivo è importante riconoscere i sintomi che presenta la palla di pelo e soprattutto effettuare una diagnosi per scoprire cosa ha provocato il dolore addominale nel nostro amico peloso.

Nel seguente articolo vedremo insieme perché il cane ha mal di pancia e trema e cosa possiamo fare per aiutarlo.

Il cane ha mal di pancia e trema: perché cosa fare

Proprio come noi esseri umani anche i cani possono soffrire di mal di pancia. Solitamente questo disturbo può essere momentaneo, ma può anche durare nel tempo ed essere un segnale di qualcosa di grave.

Proprio per questo motivo è importante saper riconoscere i sintomi del dolore addominale nella nostra palla di pelo, questi sono:

Lamenti

Ululati

Tremori

Immobilità

Irrequietezza

Tendenza a mordersi o leccare l’addome

Tuttavia a tali sintomi si aggiungono altri sintomi specifici della causa che ha provocato il mal di pancia nel cane.

Infatti se tale disturbo si presenta saltuariamente, molto probabilmente il nostro amico a quattro zampe potrebbe avere avuto una cattiva digestione e in questo caso potrebbe anche ingerire dell’erba per liberarsi.

Ma vediamo qui di seguito quali sono le cause più gravi che possono portare il cane a soffrire di mal di pancia e a presentare tremore.

Pancreatite

La pancreatite nel cane consiste nell’infiammazione del pancreas del nostro amico peloso. Tale patologia oltre al tremore e al mal di pancia può portare anche vomito nella nostra palla di pelo.

I motivi principali per cui può presentarsi la pancreatite nel cane sono l’obesità, alcuni farmaci e l’alimentazione ad alto contenuto di grassi.

Ostruzione intestinale

Un altro motivo per cui il nostro amico a quattro zampe può avere mal di pancia e tremare è perché presenta un’ostruzione intestinale. Quest’ultima si verifica solitamente nell’intestino tenue del cane e le cause possono includere la presenza:

Corpi estranei che rimangono intrappolati nell’intestino tenue

Neoplasie nella parete intestinale

Ernie

Volvolo mesenterico

In caso di ostruzione intestinale il nostro amico a quattro zampe oltre ad avere un forte mal di pancia e il tremore può anche rifiutarsi di muovere proprio a causa del dolore.

Torsione gastrica

La torsione gastrica o dilatazione gastrica consiste nella distinzione anomala dello stomaco del cane causato da liquidi o accumulo di gas.

Tale dilatazione è poi seguita da una torsione dell’organo e può causare nella nostra palla di pelo i seguenti sintomi: addome disteso, coliche e nervosismo.

Tale patologia colpisce principalmente i cani di razza grande e gigante. Tuttavia anche alcune razze di cani piccole come il Bassotto e lo Sharpei possono contrarre tale patologia.

I motivi principali per cui tale disturbo può nascere nel nostro amico a quattro zampe sono

Malattia infiammatoria intestinale (IBD)

La malattia infiammatoria intestinale chiamata anche IBD, è un’infiammazione cronica che può colpire sia l’intestino tenue che crasso del nostro amico a quattro zampe.

È una patologia idiopatica, ossia l’origine è sconosciuta. Oltre al mal di pancia e al tremore, il nostro amico a quattro zampe può presentare anche diarrea.

Peritonite

La peritonite nel cane consiste nell’infiammazione del peritoneo, ossia la membrana sierosa che riveste le cavità addominale.

Tale patologia è classificata in diversi tipi, in quanto può essere chimica, neoplastica, traumatica, infettiva e post chirurgica. Oltre al mal di pancia, la nostra palla di pelo può presentare anche depressione, vomito e diarrea.

Il cane ha mal di pancia e trema: cosa fare

Nel caso in cui il mal di pancia e il tremore di Fido si causato da una cattiva digestione, basta semplicemente tenere la palla di pelo a digiuno per 24 ore.

Durante queste ore il cane potrebbe presentare vomito e diarrea, in quanto sono sintomi di difesa che presenta l’organismo per liberarsi delle sostanze estranee presenti all’interno di esso.

Se oltre al mal di pancia e al tremore, il nostro amico a quattro zampe presenta ulteriori sintomi elencati nei vari paragrafi precedenti, e il dolore addominale persiste per più di un giorno, è molto importante contattare il proprio veterinario ed effettuare una visita da quest’ultimo.

Ciò perché alcune patologie descritte nei paragrafi precedenti, possono essere anche mortali se non diagnosticate in tempo, come per esempio la torsione gastrica.