Due minorenni in ospedale per ferite riportate

Una sparatoria a Napoli, avvenuta tra la notte del 23 e del 24 ottobre, ha portato a un bilancio di un morto e due feriti. La vittima è un ragazzino di 15 anni, senza precedenti penali, colpito da spari in corso Umberto I, all’angolo con via Carminiello nel quartiere Mercato. Gli altri feriti sono due minorenni di 17 e 14 anni.

Quando i soccorritori, compresi agenti del commissariato e personale della Scientifica, sono arrivati sul posto, la vittima era già deceduta. La chiamata ai servizi di emergenza era stata fatta da un residente preoccupato per i rumori di colpi di arma da fuoco. I feriti, entrambi ricoverati all’ospedale Cto, sono stati identificati come coinvolti nel medesimo episodio. Secondo le prime informazioni, il 17enne avrebbe riportato un colpo al braccio, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre il 14enne avrebbe subito escoriazioni lievi, probabilmente causate dalla caduta durante la sparatoria.

In aggiunta, un ragazzo di 27 anni è stato portato all’ospedale Pellegrini per accertamenti, senza rimanere ricoverato. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, che sta cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non è chiaro se il 15enne fosse il bersaglio dell’attacco o se fosse coinvolto per caso. Sono in corso anche accertamenti tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza, e la polizia ha già interrogato alcuni testimoni, inclusi i due minorenni ricoverati e il 27enne.

L’episodio riporta l’attenzione su una serie di eventi violenti che hanno colpito Napoli di recente. In un altro caso, un 43enne è stato ucciso a Ponticelli, con indagini che si stanno concentrando su possibili legami con la Camorra. La situazione di tensione nella città partenopea è evidente, con le forze dell’ordine al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini e indagare sugli attacchi pericolosi. Le notizie relative a questa sparatoria sono in aggiornamento.