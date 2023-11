Inaugurato con la “Trilogia di Tenebre e Ossa” e ampliato con i 2 volumi di “Sei di corvi” e “The Language of Thorns”, il mondo incredibile di Leigh Bardugo, il GrishaVerse, diventa sempre più grande, anche grazie al successo della serie tv omonima che è arrivata alla seconda stagione, disponibile da marzo 2023.

Per Natale, trovate in libreria una nuova chicca imperdibile per gli amanti del mondo creato da #LeighBardugo: “La lingua delle spine” è una raccolta di racconti straordinariamente ricchi di atmosfera, pieni di tradimenti, vendette, sacrifici e amore.