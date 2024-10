Quando giocano, orario e dove vederlo in TV

Jannik Sinner affronta ancora una volta Carlos Alcaraz oggi, 19 ottobre, nella finale del Six Kings Slam, un torneo esibizione dal montepremi di 6 milioni di euro per il vincitore. Per arrivare alla finale, Sinner ha sconfitto prima Daniil Medvedev con un netto 6-0, 6-3 e poi ha battuto Novak Djokovic in una partita combattuta, terminata 6-2, 6-7 (0), 6-4.

Dall’altra parte, Alcaraz ha eliminato Holger Rune e poi ha affrontato Rafa Nadal, il quale ha perso in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. Nadal giocherà oggi alle 18:30 la sua ultima partita contro Djokovic per il terzo posto. La finale tra Sinner e Alcaraz è fissata per le 20:00 ora italiana, subito dopo la finale per il terzo posto.

Questa sarà la undicesima sfida tra i due tennisti, con Alcaraz in vantaggio con 6 vittorie contro le 4 di Sinner. Nel 2024, Jannik ha visto alcune note positive, ma ha avuto difficoltà a vincere contro lo spagnolo. L’ultima sfida tra i due risale alla finale del Masters 1000 di Pechino, dove Alcaraz ha avuto la meglio.

Per quanto riguarda la trasmissione del match, la finale sarà visibile in diretta su Sky e anche in chiaro su Cielo e SuperTennis. Inoltre, sarà disponibile in streaming su Dazn, anche gratuitamente.