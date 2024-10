Orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Fiorentina torna in campo per la seconda giornata della Conference League, affrontando oggi, giovedì 24 ottobre, il San Gallo in Svizzera. La squadra viola, guidata da Palladino, arriva alla sfida dopo due vittorie consecutive in campionato, ottenute contro Milan e Lecce. Inoltre, ha iniziato con successo la competizione europea, vincendo all’esordio casalingo contro The New Saints. Dall’altra parte, il San Gallo è in difficoltà, con 0 punti in classifica dopo aver perso contro il Cercle Brugge.

La partita tra San Gallo e Fiorentina avrà luogo oggi alle ore 18.45. Le probabili formazioni sono le seguenti:

San Gallo (4-3-1-2): Ati-Zigi; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji; Gortler, Quintillà, Witzig; Toma; Akolo, Geubbels, allenati da Maassen.

Fiorentina (4-3-2-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Bove, Richardson, Adli; Kouame, Sottil; Beltran, sotto la guida di Palladino.

La partita sarà visibile in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su Now e sull’app SkyGo, permettendo agli appassionati di seguire l’andamento dell’incontro.

La Fiorentina cercherà di confermare la propria forma positiva in Europa, mentre il San Gallo avrà l’opportunità di cercare i primi punti della sua avventura nella competizione. Con entrambe le squadre motivate, l’incontro promette di essere interessante e ricco di emozioni.