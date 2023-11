I Gormiti diventano una serie tv: nel cast pure un vincitore del Grande Fratello

Chi è stato un bambino del nuovo millennio ha probabilmente amato i Gormiti, la linea di piccole action figure da collezionare.

Come riporta Wikipedia, i Gormiti sono i “guerrieri dell’isola di Gorm, suddivisi in due grandi eserciti (del bene e del male) secondo una mitologia creata per l’occasione. I due eserciti sono a loro volta suddivisi in vari popoli, usualmente legati a un elemento naturale (Terra, Mare, Aria, Foresta, Vulcano, Luce e Tenebre), che ne caratterizza aspetto e poteri“.

Bambolotti, serie animate, videogiochi e pure un paio di film: i fan dei Gormiti hanno potuto vedere i loro beniamini in tutte le salse. Probabilmente non sanno però che è in lavorazione anche la prima serie televisiva ispirata a loro prodotta da Iginio Straffi, papà della Winx, e che nel cast ci sarà anche Andrea Cocco che i fan del trash lo ricorderanno sicuramente per aver vinto l’undicesima edizione del Grande Fratello, allora condotto da Alessia Marcuzzi.

“Andrea Cocco Hirai è Baron Durghon” – si legge su Tv Sorrisi & Canzoni – “I Gormiti hanno una loro serie. La Raimbow di Iginio Straffi (papà delle “Winx”) annuncia la serie “Gormiti-The new era” ispirata ai celebri giocattoli. I 20 episodi saranno girati in inglese in Italia. Tra le location marghigiane, le grotte di Frasassi e il Tempio del Valadier”.