Ha distrutto le prove dopo il delitto

Un presunto omicidio è avvenuto a Napoli, dove un pusher di 16 anni è accusato della morte di Gennaro Ramondino, un giovane di 20 anni i cui resti carbonizzati sono stati trovati il 1° settembre in una zona di Pianura, un quartiere periferico della città. Le indagini hanno rivelato che il delitto è avvenuto a causa di contrasti nella gestione del traffico di droga nella zona.

Secondo gli inquirenti, il minorenne, legato a un gruppo criminale di Napoli guidato da Massimo Santagata, ha sparato a Ramondino in un sottoscala di via Comunale Napoli, un luogo noto per lo spaccio di sostanze illegali. Dopo aver ucciso Ramondino, il sospettato, insieme ad alcuni complici, avrebbe poi trasportato il corpo in aperta campagna, dove i Vigili del Fuoco lo hanno rinvenuto mentre spegnevano delle fiamme.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile con la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura per i Minorenni. Il 18 ottobre, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del ragazzo, evidenziando il legame tra l’omicidio e i conflitti per il controllo del mercato della droga. Prima di questo delitto, il sedicenne era già coinvolto in una sparatoria in cui il suo boss era stato arrestato, durante la quale un gruppo di giovani criminali aveva tentato di assassinare un pregiudicato del quartiere.

Il cadavere di Gennaro Ramondino è stato scoperto in via Torre Poerio, e le ricostruzioni mostrano che l’omicidio è avvenuto in circostanze violente, seguite dal tentativo di distruzione del corpo per nascondere le prove del crimine. Le motivazioni che hanno portato a questo atto di violenza sono quindi da ricondurre a dissidi interni relativi allo spaccio di droga e alla distribuzione dei profitti derivanti da tale attività illecita.

L’episodio segna l’ennesimo caso di violenza giovanile legato al traffico di stupefacenti a Napoli, sollevando preoccupazioni circa la crescente infiltrazione della criminalità giovanile e l’impatto che ha sulla sicurezza del territorio.