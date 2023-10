Will Smith gay e scambista? La moglie Jada chiarisce dopo la separazione

Negli anni sono circolati moltissimi rumor sul matrimonio di Will Smith e Jada Pinkett. Secondo alcune voci i due erano degli scambisti, poi qualcuno ha parlato di coppia aperta e per non farsi mancare nulla i media americani hanno anche rumoreggiato di una presunta omosessualità dell’attore hollywoodiano.

In una recente intervista alla NBC Jada ha commentato queste dicerie ed ha dichiarato che il marito non è gay e che loro non hanno mai fatto scambismo: “Voglio dire, ci sono milioni di dicerie su di noi. Ho letto e sentito così tante cose in questi anni e nemmeno le ricordo tutte. Però fa parte del gioco. Quello che mi hai chiesto? Direi che non è vero niente. Siamo personaggi pubblici e comprendo che certe cose siano nella norma per la cronaca rosa, però niente di tutto questo è vero“.

Il caso è chiuso, Will Smith non è ‘formaggino‘.

L’attrice e imprenditrice ha anche spiegato la sua situazione matrimoniale. Stando alle nuove rivelazioni di Jada, lei e il marito si sono separati, ma per il momento non hanno intenzione di divorziare.

Lo schiaffo? Credevo fosse una scenetta, non pensavo fosse possibile. Solamente quando lui è tornato a sedere ho capito che era tutto vero. In quel momento ho realizzato quello che era appena successo. Ancora oggi non mi è chiaro perché si sia arrabbiato così tanto”.

“Siamo separati da sette anni. Arrivati al 2016 eravamo esausti di provarci. Avevamo constatato una certa distanza tra noi. Penso che fossimo entrambi bloccati nella fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l’altra persona. Avevo promesso però che non ci sarebbe mai un motivo per divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa. Siamo sposati dal 1997 e al momento non divorzieremo. Stiamo ancora cercando di capire che fare.

Jada Pinkett Smith recalls being confused after hearing Will Smith call her his wife at the 2022 Oscars:

“First of all, I’m really shocked, because mind you, I’m not there. We haven’t called each other husband and wife in a long time.” pic.twitter.com/kQX7ShS1Nl

— Pop Crave (@PopCrave) October 13, 2023