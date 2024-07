Carica Batteria per Auto, 60W Total Presa Accendisigari USB C PD & QC 3.0 Velocizzo Caricabatteria, Caricatore Autocompatibile con iPhone 15 14 13 12 Pro Max iPad Samsung S23 Tablet e altro.

9,47€ - 9,00€

(as of Jul 27, 2024 02:00:11 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

INIU – Il Professionista della Ricarica Veloce SICURA

Prova la ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti. In INIU, utilizziamo solo materiali di altissima qualità, quindi abbiamo la sicurezza di fornire una dopo il servizio di 3 anni eccellente.

Perché il Caricabatterie da Auto PD 3.0 + QC 3.0 INIU?

✔ Supporta PD 3.0 & QC 3.0 e tutte le altre tecnologie di ricarica veloce principali, permette di caricare tutto più velocemente che mai.

✔ Un’alta uscita lo rende un caricabatterie da auto abbastanza potente da caricare un laptop.

✔ La porta USB-C 30W al massimo e la porta USB 30W al massimo possono caricare velocemente 2 dispositivi insieme.

✔ L’ottimo corpo interamente realizzato in lega aggiungerà sicuramente un’aria di classe alla tua auto.

Tensione di ingresso: 10,8-32 V Tensione nominale: 12 V / 24 V Uscita porta QC USB-A: 5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A (max 30 W) Uscita porta PD USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, Protocolli di ricarica rapida: QC 3.0 / PD 3.0 / AFC / FCP / SCP / PE2.0, ecc. Dimensioni: 2.03 * 2.54 * 4.57 cm Peso: 12.75 g

A differenza della maggior parte dei caricabatterie da auto con 2 porte USB stesse, è dotato di una porta USB-C 30W al massimo e una porta USB 30W al massimo, è compatibile con tutti i dispositivi.

La combinazione di PD 3.0+QC 3.0 e molte tecnologie avanzate di ricarica veloce permette di utilizzare il telefono tutto il giorno una volta che sei partito in auto: Può caricare fino all’80% di carica in 30 minuti, 4 volte più veloce dei normali caricabatterie da 4,8A.

La luce LED blu all’interno delle porte aiuterà a trovare velocemente il caricabatterie durante la guida notturna, ed è progettata per essere così soffusa e delicata per gli occhi per evitare di causare distrazioni al guidatore.

Il corpo interamente realizzato in lega perfettamente anodizzato è sempre resistente all’usura e sembra nuovo. Non si surriscalderà mai e non si fonderà mai ad alte temperature, quindi è molto più sicuro di quelli in plastica.

Dopo più di 3.000 test di inserimento per i contatti elastici in metallo e 43 rimodellamenti, ora offriamo un caricabatterie da auto che rimanere saldo al suo apposito posto anche sulla strada più accidentata.

Contenuto della Confezione: Caricabatterie da Auto PD+QC INIU x 1, Manuale d’Uso x 1

Entro 3 anni, per un problema di qualità, scrivici direttamente in email e te ne invieremo un nuovo.

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,7 su 5 stelle

31.283

—

—

4,6 su 5 stelle

3.613

Prezzo

11,89 €€11,89

—

— 12,99 €€12,99

Connector Type

USB-C to USB-C USB-C USB-C USB-A to USB-C

Energia

100W, 5A 15W max 15W max 3.1A

Ricarica rapida

✓

✓

✓

✓

✅【INIU – Il Professionista della Ricarica Veloce SICURA】Prova la ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti globali. In INIU, utilizziamo solo materiali di altissima qualità, quindi abbiamo la sicurezza di fornire una garanzia di 3 anni leader del settore.

✅【Efficienza di ricarica senza rivali】dotato di Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0, combinato con tutte le altre tecnologie di ricarica rapida tradizionali per garantire che possa caricare TUTTO più velocemente in movimento: fa rivivere il tuo iPhone 14 fino al 75% in soli 30 minuti , 4 volte più veloce di altri caricabatterie, il che significa che puoi far funzionare il telefono tutto il giorno una volta spento.

✅【Ricarica potente per iPad】Con un’elevata potenza fino a 30 W per la porta PD USB-C, il caricabatterie per auto INIU PD+QC può persino alimentare un iPad Pro alla massima velocità, cosa che nessun altro caricabatterie per auto può fare.

✅【Ultra-Compatto】Presenta un pollice di dimensioni ridotte, il 58% più piccolo rispetto ai suoi concorrenti e meno di 0,5 once, il che significa che può sedersi più comodamente e comodamente nel cruscotto o nell’accendisigari, senza preoccuparsi che si allenti su una strada accidentata.

✅【Doppia Ricarica Veloce】A differenza della maggior parte dei caricabatterie da auto con 2 porte USB stesse, è dotato di una porta USB-C PD e una porta USB QC, quindi può caricare velocemente non solo tutti i dispositivi USB standard, ma tutti i nuovi dispositivi USB-C iPhone & Android!

✅【Sicurezza Garantita】L’eccellente sistema SmartProtect a 15 strati di INIU offre protezioni da sovracorrente, da sovratensione, da sovraccarico, il controllo della temperatura e altre protezioni avanzate per garantire la sicurezza completa della tua auto e dei tuoi dispositivi.