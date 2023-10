Greta prende una decisione netta per l’ingresso del suo ex Mirko al GF

Domani oltre a Jill Cooper e Giampiero Mughini, anche Mirko Brunetti farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Appena ha saputo la notizia l’ex fidanzata del bel reatino, Greta Rossetti, ha pubblicato una storia con un’emoji scioccata. Ma non è finita qui, perché ieri la ragazza era in aeroporto ed ha fatto sapere che si prenderà un periodo di pausa: “Ciao ciao a tutti. Sono in partenza per qualche giorno o settimane ancora devo decidere. Tornerò più forte di prima. Ps: e sotto vostro consiglio porterò il cellulare ma lo terrò spento“. Insomma è chiaro che Greta non vuole nemmeno vedere l’ingresso di Mirko.

Il mese scorso Greta e Mirko si sono lasciati e tutto per colpa della ex di lui. Mirko è stato visto ad un evento con Perla, ma lui ha subito chiarito che è stata una coincidenza.

“Mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di malissimo e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta, mi sono accertato di non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con EX ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo ma ancora una volta sento di poter andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi, la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island”.

“Stavo uscendo dalla doccia, mia sorella viene lì e mi fa vedere la storia di Mirko, mi fa anche schifo questa cosa che devo replicare qua, ma devo assolutamente difendere la mia persona, non so come gli sia venuto in mente di fare questa roba qua, perché è assolutamente fuori di testa. Ad oggi dopo che sbaglia, perché domenica ha sbagliato non ad andare all’evento, non a vedersi con Perla, perché per me non c’è assolutamente nessun problema, anzi gli ho consigliato io di vederla e di chiarire perché io sono la prima ad avere un buonissimo rapporto con gli ex, ma a differenza sua se io vedo un amico o un ex lui è il primo a saperlo, invece lui non me lo ha detto. Io sono arrabbiata per domenica perché mi ha detto bugie sull’evento stesso.

Io sapevo che lui doveva andare, sapeva benissimo che c’era lei e non me lo ha detto, l’ha salutata e gliel’ho chiesto e mi è stato negato. Ho saputo tutto tramite storie. Mi ha raccontato tutte queste piccole bugie per cui è normale che io da donna non mi fido dopo che veniamo già da un episodio di bugia che mi disse già un po’ di tempo fa. Non mi piace fare questa buffonata, ma siccome ha tirato fuori lui questa cosa mi devo difendere. Lui mi aveva già raccontato una bugia grande e invece di dimostrarmi mi dici un’altra bugia.

Quindi per me il problema non è assolutamente che si sia visto con la sua ex, perché sono sempre stata la prima a dirgli “scrivetevi, parlatevi, perché è brutto questo rapporto dopo che avete condiviso tanto”, sono io che gli consiglio qualsiasi cosa, che vedo i miei ex perché non mi piacciono le guerre, odio i litigi, odio tutto”.