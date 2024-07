“Benvenuto Noah, il nostro cuore batte forte” fiocco azzurro per la coppia super VIP: l’annuncio sui social

Oggi è un giorno davvero molto felice per una coppia che si ama davvero moltissimo. Stiamo parlando di Guenda Goria e del marito Mirko Gancitano che hanno finalmente dato il benvenuto al loro primo figlio, Noah.

Il piccolo Noah

Ecco i loro primi momenti da neo genitori.

È nato Noah: Guenda Goria è finalmente diventata mamma

Questa mattina, più precisamente intorno alle 10:30, è venuto al mondo il piccolo Noah Gancitano, figlio di Mirko e Guenda Goria. Questa nascita era davvero attesa da tutti, in quanto la figlia di Maria Teresa Ruta ha condiviso con i suoi follower ogni momento di questa nuova avventura.

Guenda

Tutti aspettavano con entusiasmo la nascita del piccolo e lei stessa aveva annunciato come ormai mancasse poco al lieto evento. La notizia è stata comunicata a seguito della nascita del piccolo ed è stata proprio Guenda a regalare questa perla al suo pubblico.

La donna ha infatti condiviso un video su Instagram, dove, per l’appunto, si reca all’ospedale con suo marito e con i suoi genitori. Un momento toccante ed estremamente sentito che sicuramente rimarrà impresso nella loro mente per tutta la durata della loro vita.

Il dolce messaggio di Guenda al suo piccolo

Ovviamente diventare genitori è una delle gioie più grandi che l’essere umano possa sperimentare. Proprio per questo Guenda, nonostante sia estremamente provata dal parto, ha deciso di regalare un dolcissimo messaggio proprio a quel figlio che ha atteso con tanta speranza. Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte: eccoti Noah.

Guenda e Mirko

Poche parole che però bastano per far capire la grande felicità che questa donna sta nutrendo nel suo cuore. La storia è poi stata contornata da un bellissimo cuoricino rosso e dalla mano del piccolino che sembra volersi già distinguere per la grande determinazione. Buona vita piccolino!