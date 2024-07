Il bikini di Luxuria, l’affondo al Governo e la critica: “Repulsione che nasconde attrazione?”

Le foto in bikini di Vladimir Luxuria hanno scatenato una valanga di commenti transfobici che la conduttrice, però, non ama definire tali. “Non voglio nobilitare questi commenti chiamandoli maschilisti e transfobici. Non sono una psichiatra: ma non sarà che tutta questa repulsione nasconda un’attrazione?“, ha dichiarato fra le pagine del Corriere della Sera.

Il bikini di Luxuria e la palla al balzo per lanciare un messaggio al Governo

“Sinceramente non mi fa gioire sapere che una persona si fa qualche mese in più in carcere per un reato di odio. Quello che manca davvero sono le campagne di sensibilizzazione all’inclusione e al rispetto. Rimprovero al governo di lanciare messaggi di solidarietà quando succedono fatti di cronaca, ma quando gli chiedi di fare campagne nelle scuole contro l’omotransfobia ti rispondono che quella è la teoria gender, come se volessi influenzare la sessualità di un adolescente. In realtà non vogliono fare nulla. Anzi, gli insulti dal loro punto di vista servono a far capire a un gay o trans che se vuole vivere liberamente, avrà sempre problemi”.

Vladimir Luxuria: “Sono sf1gati, la vita vera è fuori”

“Ma perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Sono in Sardegna, in un posto bellissimo, davanti a un mare turchese. Guardi, se non mi avessero avvisata non me ne sarei accorta. Ma io dico: perché mi seguono? Se non ti piace il freddo non andare in Alaska! Io ho imparato a vivere la vita reale, a vedere le persone negli occhi, ai loro sorrisi, a un’esperienza tattile. Non vivo questa bolla di persone che spesso non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia. Non sono nemmeno haters: sono dei poveri frustrati che non riescono a farsi una vita propria e devono criticare quella degli altri”.