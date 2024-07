la ricetta originale per antipasti sfiziosi

La salsa tonnata è facile da fare e ricca di sapore, perfetta da gustare come antipasto o da usare per preparare il classico vitello tonnato.

Oggi prepariamo la salsa tonnata, una ricetta originale e deliziosa, ideale per guarnire tantissimi piatti, fra cui il celebre vitello tonnato. Questa salsa di tonno è talmente buona che può anche essere gustata da sola, magari come antipasto spalmata su dei crostini di pane appena abbrustoliti.

Oggi esistono tante varianti di questa preparazione, da quella senza maionese a quella senza capperi. Ma che ne è della ricetta tradizionale? A dire il vero, spesso ciò che troviamo ora nei supermercati ci porta a pensare che la salsa tonnata non sia altro che della maionese con aggiunto del tonno in scatola frullato. Ma in realtà, come scriveva il grande divulgatore culinario Pellegrino Artusi, è qualcosa di più complesso e totalmente diverso!

Una raccomandazione: se desiderate avvicinarvi il più possibile alla preparazione originale battete tutto al coltello, la vera salsa tonnata deve essere spessa e consistente. Andiamo a preparare insieme la ricetta della salsa tonnata!

Salsa tonnata

Come preparare la salsa tonnata con la ricetta originale piemontese

Mettete le uova in un pentolino con dell’acqua fredda e portate a bollore. Abbassate la fiamma in modo da avere un leggero sobbollire. Dopo circa 8 minuti, spegnete e raffreddate colando nel pentolino dell’acqua fredda a filo dal rubinetto. Quando le uova sode saranno sufficientemente fredde da poter essere maneggiate, sbucciatele. Mettete sul tagliere le acciughe e il tonno ben sgocciolati dal loro olio, i capperi strizzati dall’aceto e le uova sode tagliate in quattro. Tritate tutto con un coltello o con la mezzaluna, facendo in modo che tutti gli ingredienti mantengano comunque una loro consistenza. Mettete in una ciotola, aggiungete una macinata di pepe e un cucchiaio d’olio (o brodo di carne se preparate anche il vitello tonnato) e lavorate con una forchetta o un cucchiaio in moda da ottenere una salsa densa.

Se dovesse servire a raggiungere la consistenza desiderata, aggiungete un filo d’olio. Assaggiate la salsa, il sale non dovrebbe servire, ma verificatelo sempre. Ecco a voi l’autentica ricetta della salsa tonnata con le uova sode e senza maionese.

Tra le cotture iniziali, la cura degli alimenti e il fatto che, come abbiamo detto, la vera salsa è battuta al coltello, contate che una mezz’oretta di tempo questa preparazione ve la prenderà. Potete velocizzare la preparazione, sacrificandone la consistenza, frullando tutti gli ingredienti in un robot da cucina.

Rimanendo in tema di ricette senza maionese, potete anche realizzare una deliziosa salsa tonnata light dove è lo yogurt greco a conferire cremosità al tutto oppure optare per la variante 100% vegetale con la salsa tonnata vegana.

Salsa tonnata con maionese

In alternativa potete cimentarvi con la variante più diffusa, ossia la salsa tonnata con la maionese. Il procedimento è molto semplice: si lavorano gli altri ingredienti battendoli a coltello o frullandoli e si unisce poi la maionese, che conferisce cremosità al tutto. Questa versione, meno fedele alla vera ricetta, è sicuramente veloce e utile se dovete correte ai ripari e preparare una salsa al volo!

Salsa tonnata Bimby: ecco come farla

Se volete una ricetta ancora più veloce e meno laboriosa, potete prepararla con il Bimby. Ecco come si fa!

Prendete i capperi dissalati, i filetti di acciuga e il tonno e tritate tutto nel boccale per circa 30 sec. vel. 5, poi ancora per altri 30 sec.vel. Turbo. Aggiungete la maionese, amalgamate il tutto per 1 min. vel. 4.

La ricetta del vitello tonnato

Adesso che vostra salsa tonnata è pronta, vediamo come fare la ricetta del vitello tonnato! Procuratevi un pezzo di magatello di vitello, un taglio lungo e sottile, o in alternativa, il fusello.

In una pentola, versate dell’acqua, una cipolla, una carota e una costa di sedano e fate bollire. Mettete la carne e fatela cuocere per circa un’oretta, fino a quando il vitello non sarà bello morbido. Non vi resta che tagliarlo a fette sottili, disporlo in un piatto e condirlo con la salsa tonnata.

Conservazione

Conservate la salsa in frigorifero, ma servitela a temperatura ambiente: sarà più profumata e saporita.