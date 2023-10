Scoop di Corona: “Ecco chi sarebbe l’amante famosa di Basciano”, lei risponde

Sophie Codegoni a Verissimo ha dato del manipolatore bugiardo ad Alessandro Basciano accusandolo di averla tradita con una donna a Ibiza mentre lei era convinta fosse a piangere a Milano. Uno scoop a tutti gli effetti che il diretto interessato ha commentato dando mandato al proprio avvocato.

L’ex tronista da Silvia Toffanin ha così parlato di questa ragazza:

“Cinque giorni fa mi arriva un messaggio di una ragazza. Erano uscite delle foto di Alessandro con una donna in aeroporto. […] Lui mi ha detto che era stato a Ibiza per lavoro e che era stata scattata una foto con una ragazza nella lounge. Però mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni. Poi mi è arrivato un messaggio ‘ciao Sophie’. Era la ragazza dell’aeroporto. Mi ha detto che ha passato con lui tre giorni a Ibiza. Lui le ha pagato i voli. Le ha anche detto ‘non pubblicare nulla perché la mia ex è pazza e poi mi fa problemi con la bambina’. […] La trattava come se fosse la sua fidanzata”.