Jenny e Tony un mese dopo: “Ecco che fine ha fatto Mr Hyde”

Jenny e Tony, nonostante lui a Temptation Island abbia confessato di averla tradita in lungo e largo, sono usciti dal programma insieme. E ora, a distanza di un mese, le cose non sono cambiate: stanno sempre insieme.

“Questo è stato un mese di prova per Tony, perché se fa uscire questo Mr Hyde rischia grosso” – ha dichiarato Jenny in un’intervista a WittyTv – “Nei miei confronti ha iniziato a saper gestire la gelosia. Ora posso vestirmi come mi pare e se anche un abito è più scollato lui non dice nulla. A volte sparisce e non si fa sentire, ma lui dice che sparisce perché vuole lasciarmi la mia libertà. Imparerà piano piano a trovare il grigio, non solo il bianco e nero. Ora sono felice, mi sento rinata. Qualche settimana fa sono uscita con Martina, ci siamo divertite, siamo andate a ballare!”.