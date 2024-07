Anna fa salire un fan sul palco per cantare con lei, il risultato è inaspettato

Anna in queste settimane sta promuovendo l’album Vera Baddie con una serie di live e durante l’ultimo ha chiesto ai fan chi volesse salire sul palco con lei per cantare BBE, pezzo inciso con Lazza. Uno di loro – un ragazzo di nome Antonio – ha alzato la mano ed ha preso il microfono. E quando è partito il pezzo di Lazza… ha servito.

Anna, Lazza | BBE | Testo

Ecco il video:

Lui si fa una chain con il mio name, sono la best b*tch ever (yeah)

Abbina Plein e Balmain, tutto vera leather (yeah)

Qualunque cosa lui mi dice: “Sì, sì, sì, sì”

Se chiedo qualcosa, lui mi dice: “Sì, sì, sì”

Lui si fa una chain con il mio name, sono la best b*tch ever

Abbina Plein e Balmain, tutto vera leather

Qualunque cosa lui mi dice: “Sì, sì, sì, sì”

Se chiedo qualcosa, lui mi dice: “Sì, sì, sì, sì”

Yeah, lui dice sempre di sì (yes), ma solo a me, non è uno yes man (nah, nah)

Abbiamo firmato nuovi deals, contiamo cash, facciamo investments

Non rispondе a tutte quelle hoеs (nah), da quando sa che lo so fare better (yeah)

Mi porta a comprare nuove shoes, vorrei pagare (ah), ma non lo permette (ah)

S-s-su di noi puoi fare all in, butta tutto il cachet, baby (oh, nah, nah, nah)

O-o-occhiali Celine e non sanno che siamo io e te, baby (e non hanno idea)

Quanto mi mandi fuori con i tuoi toni, perché nessuno è come te

Ho cercato là fuori, però nobody sembra quello giusto per me

Baby, andiamo sopra un island come Riri con Rocky

A-a-amo quando ti confidi e ti fidi di pochi

E non tradirebbe la sua queen per una bih che non vale una lira

Lei continua a chiamare il suo cellphone, mi viene da dire: “Poverina”, a lei le mentiva

A me fa una chain con il mio name, sono la best b*tch ever (yeah)

Abbina Plein e Balmain, tutto vera leather (yeah)

Qualunque cosa lui mi dice: “Sì, sì, sì, sì”

Se chiedo qualcosa, lui mi dice: “Sì, sì, sì” (lui si –)

Lui si fa una chain con il mio name, sono la best b*tch ever (yeah)

Abbina Plein e Balmain, tutto vera leather (yeah)

Qualunque cosa lui mi dice: “Sì, sì, sì, sì”

Se chiedo qualcosa, lui mi dice: “Sì, sì, sì, sì”

Sono una star come Cobain o come Floyd Mayweather

So che sei fan, so che vuoi lei perché è la best b*tch ever

Passa al The Club e pure al Play e dopo va all’Eleven

Chiusi nel van così ne ho sei, giuro che sembro il premier

Mi chiedo se sono vere le cose che scrivi nei testi, bro

A me i gioielli sembravano fake e la macchina in prestito

Se voglio un paio di case, mi bastano un paio di questi show

Sono io la situazione nel posto, anche se ero nel Jersey Shore

E sono nel game, sto con i same, solite facce da dealer

Gri-gri-grido: “Mayday” se cade il plane, è una caduta di stile

Non sei The Game, neanche Lil Wayne, riduci le aspettative

Fatti una chain con il mio name, tanto sai come si scrive

Lui si fa una chain con il mio name, sono la best b*tch ever (yeah)

Abbina Plein e Balmain, tutto vera leather (yeah)

Qualunque cosa lui mi dice: “Sì, sì, sì, sì”

Se chiedo qualcosa, lui mi dice: “Sì, sì, sì” (lui si fa -)

Lui si fa una chain con il mio name, sono la best b*tch ever (yeah)

Abbina Plein e Balmain, tutto vera leather (yeah)

Qualunque cosa lui mi dice: “Sì, sì, sì, sì”

Se chiedo qualcosa, lui mi dice: “Sì, sì, sì, sì”