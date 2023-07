Volti tv commentano l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset

L’addio di Barbara d’Urso a Mediaset è stato un vero terremoto mediatico e tutto si è ingigantito con la busta choc gold annaffiata al caffeuccio che Carmelita ha sganciato con l’intervista rilasciata a La Repubblica. Migliaia di persone comuni hanno commentato la notizia e anche diversi volti tv. Corinne Clery e Vladimir Luxuria si sono schierate dalla parte della d’Urso e adesso molti altri personaggi hanno detto la loro.

Enzo Miccio, Nina Zilli e Dayane Mello hanno lasciato un cuore ad uno degli ultimi post Instagram di Barbara (in cui ha pubblicato parte delle dichiarazioni rilasciate a La Repubblica) e addirittura Elenoire Ferruzzi ha espresso solidarietà alla d’Urso. L’ex gieffina in passato aveva criticato la conduttrice, ma adesso ha cambiato idea: “Sono con te! Tutto si può dire, poteva piacere oppure no, io stessa mi sono accanita scioccamente con lei per motivi futili e cose sicuramente non vere e riportate, ma Barbara Durso è indubbiamente una brava professionista instancabile e seria che ha protetto sempre i suoi ospiti, credo che paradossalmente mancherà in quel programma“.

Volti tv e i commenti lasciati a Barbara d’Urso.

Non solo Miccio, Mello e la Ferruzzi, sono decine i volti tv che hanno commentato i post di Barbara. Taylor Mega ha scritto a Barbara: “Sei e rimarrai sempre la migliore di tutte!“. Sandra Milo ha speso bellissime parole per la presentatrice: “Al di là di tutto sono certa che fioccheranno le proposte. Figuriamoci se una grande professionista, seria, appassionata e preparata come te non troverà altro anche prima della scadenza del contratto. Avrai una collocazione più che adeguata e ti mando un abbraccio“. Anche Samantha De Grenet ha detto la sua: “Non sempre tutte le storie d’amore finiscono bene e questo accade anche sul lavoro. mi dispiace molto per com’è andata. Nessuno può mettere in dubbio la tua professionalità e ti rivedrò presto in nuove sfide“.

Su Instagram è intervenuta anche Stefania Pezzopane: “Trovo questa vicenda grottesca. Quando si prendono decisioni pubbliche bisognerebbe avere il coraggio di darne spiegazioni. Un abbraccio, sei davvero grande“. Guendalina Tavassi si è detta molto dispiaciuta: “Mi dispiace moltissimo, ma sei una grande donna e una grandissima professionista. Ti seguiremo ovunque“.

