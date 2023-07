Federica Sciarelli via da Chi L’Ha Visto? “Ecco quando me ne andrò”

Negli ultimi anni non si era mai visto un via vai simile da Rai, Mediaset e La 7. Molti volti storici se ne sono andati, altri sono stati accompagnati alla porta e qualcuno ha fatto traslochi impensabili. Per questo motivo su Oggi hanno chiesto a Federica Sciarelli quando lascerà Chi L’Ha Visto. La giornalista ha spiegato che lascerà la sua trasmissione quando gli ascolti crolleranno e l’azienda le dirà di andarsene. E di sicuro non succederà a breve visti gli ascolti stellari della trasmissione di Rai Tre.

“Chi l’ha visto per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che può restare un altro anno?’. Quando farò il 5% mi daranno un calcio e me ne andrò. L’influenza politica in Rai? A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata. È una perdita grande, anche per la rete. Pressioni dall’alto? Arrivano sempre, sono i giornalisti che non devono farsi condizionare. A me, se mi attaccano, mi invitano a nozze”.

Federica Sciarelli parla di Chi L’Ha Visto.

Non è la prima volta che Federica Sciarelli parla del suo futuro nel programma di Rai Tre. Due anni fa in un’intervista rilasciata a Di Più Tv, la Sciarelli ha dichiarato di non pensare minimamente a lasciare Chi L’Ha Visto.