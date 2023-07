Loredana Lecciso: bordata su Romina Power e confessione sul GF Vip

Ogni anno a pochi mesi dall’inizio del Grande Fratello Vip spunta fuori il nome di Loredana Lecciso, sarà anche perché in passato la showgirl aveva lasciato la porta aperta ad un suo possibile ingresso nella casa di Cinecittà. Al settimanale Vero la compagna di Al Bano Carrisi ha rivelato che Alfonso Signorini l’ha invitata nuovamente a partecipare al reality:”Devo dire che lui è sempre gentile e mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al GF Vip, seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico. L’Isola dei Famosi? No grazie, l’ho già fatta“.

Un limite estetico?



Non solo GF Vip, su Vero la 50enne ha lanciato delle shade a Romina Power: “Sarei andata molto volentieri al concerto di Al Bano, ma Romina non mi ha dato scelta. Io avevo accettato, ma poi la sua ex ha detto ‘o me o lei’. E io a quel punto ho deciso di fare un passo indietro“.

Loredana Lecciso e i retroscena su Al Bano e Romina.

A maggio Al Bano ha festeggiato i suoi 80 anni con un grande evento, ma di Loredana Lecciso nessuna traccia. Al settimanale Nuovo la donna ha confermato che il motivo ha un nome e un cognome: “Ho provato una grande amarezza nel constatare che nemmeno un evento così significativo sia riuscito a portare una tregua alle ostilità. Non ha mai nascosto il mio desiderio di pace e di armonia. I figli non meritavano di essere turbati dalle polemiche, ho deciso di fare un passo indietro. Vado avanti con le mie certezze di donna e di madre e, festeggiando Jasmine, lascio perdere conflitti inutili e meschini“.

E anche Jasmine Carrisi ha parlato di Romina e l’ha fatto in una delle ultime puntate di Oggi è Un Altro Giorno: “Con Romina Power non ho rapporto. Ci salutiamo, ma finisce lì. Rispetto il suo passato e il suo lavoro con papà, ma non fa parte del mio nucleo“.