Udinese: infortunio per Silvestri

Il portiere si fa male in allenamento, il comunicato del clbu

Scivolato in panchina nelle gerarchie dell’Udinese, Marco Silvestri si ferma per infortunio. Il portiere bianconero si è infortunato in allenamento, rimediando una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra.

Una notizia che interessa i fantallenatori, spaventati dalle prestazioni di alti e bassi di Okoye, per cui si era vociferato di un possibile turnover proprio con Silvestri.

Il Comunicato ufficiale: “Udinese Calcio comunica che Marco Silvestri ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra”.