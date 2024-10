Chiara Ferragni: Morgese pronto a denunciarla per “irregolarità gravi”

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Chiara Ferragni sta affrontando una serie di problemi che potrebbero culminare in una causa legale. Il socio di minoranza, Pasquale Morgese, avrebbe intenzione di denunciare l’influencer per il mancato consuntivo del bilancio 2023 della società Fenice, di cui Ferragni è amministratore delegato. Morgese ha sollecitato i vertici della società a fornire urgentemente chiarimenti sull’andamento della stessa e a convocare un’assemblea per discutere del bilancio che avrebbe dovuto essere presentato ad aprile.

Attualmente, Ferragni possiede il 32,5% delle azioni, mentre Paolo Barletta detiene il 40% e ricopre la carica di presidente. Morgese, tramite il suo avvocato, ha espresso la sua preoccupazione per quelle che lui chiama “gravi irregolarità” e ha avvertito che, in caso di mancato riscontro, agirà legalmente per richiedere danni, oltre a minacciare possibili conseguenze per il Consiglio di Amministrazione della società.

I vertici di Fenice sembrano mantenere la calma in questa situazione, ma è evidente una certa preoccupazione. Nonostante le difficoltà, si sta cercando di pervenire a un accordo che possa migliorare la governance dell’azienda e garantire maggiore stabilità. Tuttavia, la risoluzione della questione con Morgese risulta cruciale.

Pasquale Morgese ha dichiarato che, se dovesse risultare un inadempimento da parte di chi gestisce la società, compresi Ferragni e Barletta, non esiterà a rivolgersi allo stesso tribunale per richiedere risarcimenti, potenzialmente anche nell’ordine di milioni di euro. Le sue azioni legali potrebbero basarsi sull’articolo 2409 del codice civile, che consente ai soci di denunciare amministratori per gravi irregolarità nella gestione.

Chiara Ferragni, già alle prese con problemi personali come la separazione da Fedez e presunti tradimenti, si trova quindi a fronteggiare una nuova sfida professionale, complicando ulteriormente la sua situazione. La pressione legale in arrivo da Morgese rappresenta un ulteriore ostacolo nella sua carriera e nelle sue attività imprenditoriali.