Decisivo il gol di Touré

La Juventus subisce una sconfitta per 1-0 contro lo Stoccarda allo Stadium nella terza partita della fase a gironi di Champions League. Gli ospiti, a tratti padroni del campo, hanno messo in difficoltà i bianconeri, salvati da un superbo Perin fino all’ultimo minuto, nonostante l’espulsione di Danilo e un rigore parato. La rete decisiva è stata segnata dal neoentrato El Bilal Touré al 92′, regalando così ai tedeschi la vittoria e infliggendo alla Juventus la prima sconfitta stagionale. Questo incontro rappresentava la prima sfida tra Juventus e Stoccarda in tutte le competizioni; i tedeschi erano reduci da una pesante sconfitta 4-0 con il Bayern Monaco, mentre la Juventus proveniva da una vittoria per 1-0 contro la Lazio. Con questo risultato, la Juventus rimane a 6 punti, mentre lo Stoccarda sale a 4.

Thiago Motta ha schierato titolari McKennie e Fagioli, con Conceicao in attacco a sostenere Yildiz e Vlahovic. In difesa, Danilo era affiancato da Kalulu, mentre a sinistra giocava Cabal e a destra Savona, con Perin in porta. D’altra parte, l’allenatore Hoeness ha schierato Millot sulla trequarti, con Undav e Leweling a supporto di Demirovic.

Il primo tempo ha visto una netta dominanza dello Stoccarda, che ha spinto forte sin dai primi minuti. La squadra tedesca ha avuto diverse occasioni, con un tentativo di Mittelstadt al 3′ e un colpo di testa di Vagnoman al 7′, entrambi senza successo. La Juventus ha faticato a contenere la pressione, e al 30′ Demirovic ha colpito il palo interno con un tiro incrociato. Perin ha mantenuto a galla i bianconeri con parate decisive, inclusa una contro il colpo di testa di Undav al 41′.

Nel secondo tempo, lo Stoccarda ha trovato il gol al 49′, ma è stato annullato dal Var per fallo di mano. I tedeschi sono rimasti in attacco mentre la Juventus ha faticato a rispondere. Al 86′, Perin ha parato un rigore a Millot, ma a pochi minuti dalla fine, Touré ha segnato in area, segnando il definitivo 1-0 e gelando lo Stadium.