Djokovic, il ritiro è una questione di famiglia: decide (anche) la moglie

La rinuncia di Novak Djokovic al Masters 1000 di Parigi-Bercy ha suscitato domande sul suo futuro, specialmente considerando i problemi fisici affrontati negli ultimi anni. Si ipotizza che il 37enne tennista serbo possa essere vicino al ritiro, seguendo il percorso di Roger Federer e Rafael Nadal. Tuttavia, sua moglie Jelena ha espresso supporto, dichiarando: “Se posso aiutare Novak a continuare a giocare a tennis, sono pronta a farlo”. Jelena, che ha condiviso oltre vent’anni di vita con Djokovic e ha due figli con lui, gestisce anche la sua Fondazione. Ha affermato che, nonostante viaggi meno per la famiglia, Djokovic sta pianificando con attenzione le prossime tappe della sua carriera, poiché i bambini approvano ciò che fa.

Jelena ha sempre sostenuto Djokovic nella sua carriera e ha intenzione di continuare a farlo. Descrive la loro vita insieme come una favola e sottolinea che ci sono state poche persone ad aiutarlo nel suo percorso. Nonostante ciò, Djokovic ha dimostrato una forte resilienza mentale, ottenendo risultati superiori alle aspettative. Ricorda con particolare emozione il trionfo olimpico di Djokovic a Parigi: “Quando ha vinto l’oro ero in tribuna a piangere di felicità”, affermando che le Olimpiadi sono state un traguardo difficile e che Djokovic non si fermerà.

Jelena sostiene anche che Djokovic rappresenta un campione per la gente comune e non per l’élite. Relaziona la sua storia a molte persone che si identificano con lui grazie alle sue origini umili e laboriose. Descrive come, viaggiando per il mondo, ha potuto vedere come la sua storia ispiri molti, sottolineando il fatto che i fan di Djokovic sono persone normali con lavori normali, rendendo il tennis uno sport accessibile. Nota che quando Djokovic cammina per strada, molte persone lo fermano, il che gli dà forza ed energia. La moglie conclude dicendo che, nonostante i suoi successi, la vera vittoria di Djokovic è essere considerato il “campione del popolo”.