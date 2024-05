Tonon parla del patch che gli si è staccato in tv: “Momento imbarazzante”

Un po’ di settimane fa Raffaello Tonon è stato ospite da Federica Panicucci a Mattino Quattro per parlare di patch cutanei, parrucchini e trapianti. Nel farlo ha confessato di portare un patch che però, nel toccarselo, si è scollato dalla cute per errore. Un momento diventato virale che ha però causato qualche imbarazzo al diretto interessato. “Durante una discussione in diretta mi sono toccato i capelli e un lato del patch cutaneo si è alzato, mostrando il dispositivo parzialmente scollato. È stato un momento imbarazzante, ma ci tengo a spiegare perché è successo”, ha dichiarato a Novella 2000.

E ancora:

“Il patch cutaneo è un brevetto e un marchio registrato, che offre un trapianto di capelli non chirurgico realizzato su misura. Vengono utilizzati capelli veri, che vengono iniettati in un dispositivo poi applicato alla cute con collanti medicali. È un metodo rivoluzionario, completamente diverso dai tradizionali parrucchini o protesi che si mettono e tolgono ogni giorno. Il patch cutaneo è pensato per essere indossato continuamente, e offre un risultato naturale e praticamente invisibile”.

Raffaello Tonon: “Solo i professionisti possono incollartelo”

“Il problema è nato dal fatto che, a causa dei miei impegni televisivi, ho deciso di rivolgermi a un parrucchiere di Modena per un service rapido. Questo parrucchiere dichiarava di essere in grado di gestire il Patch Cutaneo, ma non era autorizzato né formato adeguatamente dall’azienda ideatrice. Di conseguenza l’applicazione non è stata eseguita correttamente, e il dispositivo si è scollato in diretta. Solo i professionisti autorizzati dal produttore possono garantire un’applicazione corretta e sicura. L’ho capito anche io, a mie spese”.

A Gianni Lorena, Raffaello Tonon ha poi aggiunto: “È una forma di bullismo inaccettabile. Le persone che soffrono di calvizie già affrontano un disagio significativo, e io lo so. Denigrare qualcuno per un incidente tecnico è semplicemente crudele”.