Ilary Blasi e Chiara Ferragni allo stesso evento: “Un incontro tra divorzi”

Continuano gli intrecci tra la saga di Franccesco Totti e Ilary Blasi e quella dei Ferragnez. Se da una parte Fedez è coinvolto in uno scontro avvenuto in una discoteca con Cristiano Iovino (ex uomo del caffeuccio della Blasi, che verrà chiamato da Totti a testimoniare in tribunale), dall’altra Chiara Ferragni ieri era allo stesso evento in cui è stata vista anche l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi. Il doppio crossover è servito.

Ilary Blasi e Chiara Ferragni allo stesso evento, l’ironia di Myrta Merlino.

Ieri la Blasi e la Ferragni sono state viste a pochi metri di distanza sugli spalti degli Internazionali di Tennis al Foro Italico. Le due hanno seguito gli incontri fra Sara Errani e Jasmine Paolini e le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, e il singolare maschile tra Alexander Zverev e Alejandro Tabilo.

Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è occupata della presenza di Blasi e Ferragni al match di tennis e ha fatto anche una battuta: “La mia inviata mi dice che Chiara è stata avvistata al Foro Italico. Sì, Chiara Ferragni, era a Roma a vedere gli Internazionali di Tennis. Mentre Fedez è in piena bagarre tra polemiche, accuse, discoteche e casa di Iovino, quello che sapete, lei invece oggi è arrivata al Foro Italico. Ha visto un doppio femminile e la semifinale tra Tabilo e Zverev. Hai capito che roba? Con chi era? Un amico romano? Mi dicono che difronte a lei c’era anche la Blasi, la grande. Dai, era un match tra divorzi”. In studio è intervenuto anche Raffaello Tonon con un’altra battuta: “Sembrava la filiale del tribunale, un distaccamento del tribunale allora“.

Le due non si sono incrociate, ma se il mondo fosse davvero un luogo giusto, avremmo avuto l’incontro dell’anno, con Chiara esaltata per il ‘match super cute e super cool‘ e Ilary un po’ meno entusiasta: “Super che? Senti Chiarì, ma davvero Fedex ha corcato quell’altro? Eddai che lo sai, non fa la misteriosa. Ma almeno gli hai sfilato un Rolex prima de cambià serratura? No? Se vabbè nun fa la Madre Teresa Ruta che ho letto dei panettoni. Ora però ti saluto che s’è fatta na certa e di vedé sti tizi che si tirano le palle me so scocciata, tante care cose e salutami i pupi Vanessa e Lorenzo“.