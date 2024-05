Paolo Masella contro Beatrice, scoppia la polemica: “Modi cattivi”

Che l’ultimo Grande Fratello si sia retto al 90% su Beatrice Luzzi lo dimostra anche il fatto che in ogni intervista fatta ad un ex gieffino ci siano sempre delle domande sull’attrice. Paolo Masella ieri è stato ospite di RDS e anche a lui hanno chiesto che cosa pensasse della Luzzi. Il macellaio ha dichiarato che Beatrice nella casa di Cinecittà si è comportata “in modo cattivo” e che anche per questo “non meritava di vincere”. Ovviamente le parole dell’ex gieffino hanno scatenato il putiferio sui social.

Paolo “Beatrice deve essere più buona e di cuore, non merita il successo che ha perché è stata cattiva” Disse quello che applaudì insieme al branco contro una donna sola. Disse quello che “fuori questa cosa la devi dire, perché va tutto contro di lei”#luzzers #GrandeFratello pic.twitter.com/c6Hkobenvd — Cri (@Cristia44732265) May 17, 2024

Paolo Masella critica beatrice: “Cose cattive dentro la casa del Grande Fratello”.

“Che cosa penso di lei? Diciamo che lei è stata la più controversa dentro quella casa. A parere mio – come ho più volte detto anche a lei – dentro la casa si è comportata in modo cattivo. Però è il suo carattere come dice lei. Ognuno è artefice del proprio destino. Se ti comporti in una certa maniera è normale che vai ad attirare determinati tipi di reazioni. Quindi tutte le volte che è stato detto che c’era un branco, sono azioni che portano conseguenze. Fai una cosa con uno, poi con l’altro e poi con un’altra ancora è normale che poi ti vengono contro tutti e cinque. Meritava di arrivare in finale perché alla fine è comunque una veterana, infatti è entrata il primo giorno, ma non meritava di vincere e infatti non ha vinto. Un consiglio per lei? Essere più buona di cuore e anche più comprensiva”.

L’ex gieffino dovrebbe chiedersi perché il pubblico ha rifiutato da subito quasi tutto il cast (fatta eccezione per Beatrice, i Perletti e pochi altri). Nulla può giustificare quello che è stato fatto alla Luzzi, nemmeno la sua schiettezza e il suo carattere “spigoloso”. Nella casa del GF la Luzzi non è stata capita dai più, semplicemente perché erano quasi tutte persone disabituate all’onestà e all’intelligenza, cose che possono spiazzare e spaventare chi non le conosce. Detto questo speriamo che Alfonso da settembre ci faccia dimenticare definitivamente l’edizione più “repellente” della storia del Grande Fratello (no, non c’è paragone alcuno nemmeno con il GF Vip 3 o il GF 16).