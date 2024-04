Tina Cipollari e Giucas Casella, Maria De Filippi chiede spiegazioni sul loro presunto flirt

Tina Cipollari e Giucas Casella hanno avuto un flirt?

Il gossip si è esteso a macchia d’olio sul web nel 2021 quando Giucas Casella lo ha raccontato a Patrizia De Blanck durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

“Tra me e te Patrizia non c’è stato niente? Ma che cavolo dici? Scherzi? Ti ricordi quando facevamo Il Ristorante [reality di Rai1 a cui Casella ha partecipato con Patrizia e Tina, ndr] che venivi a casa, non ti ricordi nulla? Uscivamo insieme spesso, è la verità. Tu mi telefonavi sempre per amore. Quando ero nel reality mi chiamavi ed eri gelosa pure perché mi frequentavo con Tina Cipollari. Come non eri gelosa di lei? Certo che sì! […] Io non dico mai cavolate. Non sto dicendo bugie è la verità. Abbiamo avuto una frequentazione, sei venuta pure a casa”.

Notizia confermata di recente anche fra le pagine di NuovoTv.

“Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”.

Per questo motivo Maria De Filippi, durante la puntata odierna di Uomini e Donne, ha chiesto a Tina Cipollari di fare chiarezza dando spiegazioni. Ma lei si è limitata a dire di “non ricordarsi”. “Io non me lo ricordo. Lo direi, ma non mi ricordo di questa passione consumata alle Maldive. A Cefalù però ci siamo stati, questo sì è vero. È sempre stata un’amicizia affettuosa la nostra”.

AMICIZIA AFFETTUOSA?

Secondo me la Cipollari è entrata in modalità “rispetto l’età ed esco”.