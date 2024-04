Estratto del libro di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez: “Quando Chiara ha chiesto aiuto”

Il prossimo 14 maggio in libreria uscirà il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli dedicato ai Ferragnez e questo è un estratto che è possibile trovare online. Parla di quando Chiara Ferragni, per cercare una nuova immagine, ha chiesto aiuto a una nota stylist. “Ora scopriamo che la più nota fashion blogger del Paese chiede aiuto a qualcuno pure per vestirsi“, ha chiuso ironizzando la scrittrice.

“Anche Chiara Ferragni prova di nuovo a brillare e lo fa comprendendo che forse è ora di lavorare su se stessa” – si legge nell’estratto del libro – “Di capire dove ha sbagliato e colmare le evidenti lacune imprenditoriali di studiare, di diventare un riferimento solido nella sua azienda che rischia di non risollevarsi più. E quindi che fa? Ad aprile, dopo quattro mesi dal Pandoro Gate, telefona a una delle più ricercate stylist del momento: Ramona Tabita. Parliamo di colei che ha vestito Ghali a Sanremo 2024 e che ha creato i primi look sensuali di Elodie”.

E ancora:

“Insomma, la fashion blogger che ha costruito un impero sui suoi outfit chiede a una stylist di aiutarla a creare i suoi outfit e, presumibilmente, ad allacciare e riallacciare rapporti con i brand che fino a pochi mesi fa sgomitavano per vedere i loro abiti addosso a lei. E che ora – ironia della sorte – hanno perfino paura di un suo tag”.

Estratto dal libro “Il Vaso Di Pandoro”, viene cittaa Ramona Tabita

“Tabita chiede due cose: moltissimi soldi e il silenzio (almeno iniziale) sulla collaborazione, anche perché è famosa per essere molto selettiva e questa scelta potrebbe risultare scivolosa. I primi risultati della consulenza si vedono a Venezia, dove Ferragni presenzia a una mostra e si fa immortalare con abiti sexy e scintillanti di stilisti poco noti, gli unici forse disposti a rischiare shitstorm e polemiche. Non è un passaggio trascurabile: dopo aver scoperto che non era la più grande imprenditrice digitale del Paese, ora scopriamo che la più nota fashion blogger del Paese chiede aiuto a qualcuno pure per vestirsi”.

Il libro deve ancora uscire ma al momento né Chiara né Fedez hanno commentato.