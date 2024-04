Katy Perry annuncia il ritorno: “In arrivo una delle mie canzoni più forti”

A quattro anni dalla non fortunatissima era Smile, Katy Perry sta preparando il suo grande comeback. La popstar ha lavorato a lungo al nuovo album e ieri ha parlato di una canzone che uscirà molto presto e che – a quanto dice lei – sarà uno dei suoi pezzi più forti di sempre.

La cantante di Teenage Dream (che di recente ha incontrato Annalisa) ieri si trovava ad un party con LuKala e ha rivelato: “Lei mi ha aiutato a scrivere una delle mie canzoni più grandi di sempre e non è ancora uscita, ma l’ascolterete presto, adesso non dire nulla“.

L’artista ha ringraziato la collega: “Non mi aspettavo che lo dicessi. Non mi aspettavo tutto questo, grazie di cuore per avermi reso parte di questo tuo progetto che sta per uscire. Non vedo l’ora che tutto il mondo ascolti quello che hai preparato“.

E anche noi non vediamo l’ora di ascoltare nuova musica di Katy Perry, c’è così bisogno di buon pop. Preghiamo tutti che non sia nulla di “sperimentale” o “intimo” e che invece sia in arrivo un bel disco farcito da hit catchy da canticchiare al primo ascolto con ritornelli immediati (roba che pare non essere più di moda tra le grandi star della musica).

“She helped me write one of my biggest songs that has yet to come out but its coming out” 🦋 pic.twitter.com/ob8ThYA764 — Katy Perry Today (@todaykatyp) April 24, 2024

Katy Perry sul nuovo album e il tour.

Qualche mese fa la popstar di Last Friday Night ha promesso che tornerà anche in tour: “Risparmio tutte le energie per poter essere sul palco e trasmetterla. Adoro davvero questo show che ho realizzato. Penso sia il mio spettacolo migliore, è il mio preferito. Presto pubblicherò un nuovo album e poi dopo andrò in tour in tutto il mondo ed è fantastico. Fuori dal palco sono più, tipo, donna d’affari. Non parlo molto dietro le quinte, sono un’osservatrice. Risparmio davvero la mia energia per quando devo andare sul palco. Perché quando si accendono le luci sono un’altra e pronta allo spettacolo“.