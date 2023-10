The Celebration Tour: setlist, video e foto del primo concerto

Ieri sera dall’arena O2 di Londra è partito il The Celebration Tour. Madonna (quella vera) è apparsa a 20.000 fedeli che da anni attendevano il suo ritorno. Un palco mastodontico, molti cambi d’abito, scenografie faraoniche, coreografie, la Ciccone ha ripercorso la sua lunghissima carriera costellata di successi, iniziando con Nothing Really Matters e chiudendo – giustamente – con Celebration. Un viaggio attraverso decadi fatte di hit e momenti iconici, i veri amanti del pop sono già pronti al pellegrinaggio.

Madonna e il discorso per Israele e la Palestina al The Celebration Tour.

“Vedere quello che sta succedendo in questo periodo nel mondo è doloroso. Tutti noi soffriamo nel vedere quello che accade in Israele e in Palestina. Il mio cuore si spezza nel vedere bambini, adolescenti, tutte quelle persone che soffrono. Sono certa che tutti voi sarete d’accordo con me. I nostri cuori si possono rompere, ma il nostro spirito no. Siete con me? Ed è normale chiedersi ‘cosa posso fare io? Sono solo una persona’. Ci sentiamo persi e senza speranza. Ma possiamo fare molto, possiamo fare la differenza. Individualmente possiamo portare luce nel mondo con azioni e parole. Ma insieme diventiamo potenti e luminosi nell’oscurità. Possiamo cambiare il mondo e portare la pace ovunque”.

The Celebration Tour: setlist.

Nothing Really Matters

Everybody

Into The Groove Speech

Burning Up Speech

Open Your Heart

Holiday

Live To Tell

Unholy (intro)

Like A Prayer

Living For Love (intro)

Erotica

Justify My Love

Fever

Hung Up (on Tokischa Version)

Hung Up (Original Version)

Bad Girl

Vogue / Break My Soul (Queens Remix)

Human Nature

Crazy for You

The Beast Within (intro)

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

I Will Survive

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

I Don’t Search I Find

Bedtime Story

Ray Of Light

Rain

Like a Virgin

Billie Jean (Interlude)

Give Me All Your Luvin’

Bitch I’m Madonna

Celebration / Music