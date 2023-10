L’amico dei Basciagoni dice la sua sulle dichiarazioni di Sophie

L’esperto di gossip Amedeo Venza è sempre stato un grande amico di Alessandro Basciano e di Sophie Codegoni e per questo motivo ora che i due si sono lasciati ha chiesto ai follower di non schierarsi né con l’uno né con l’altra e di rispettare il dolore.

Alla luce però delle dichiarazioni fatte da Sophie Codegoni a Verissimo le cose sono cambiate. Nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin, infatti, l’ex tronista ha accusato Alessandro Basciano di averla tradita mentre era incinta, di aver preferito farsi una pennichella piuttosto che assistere al parto e di essere un manipolatore bugiardo.

Confessioni che Venza ha commentato così:

“Inutile che mi taggate su Twitter o mi scrivete in direct! Ho seguito la puntata [di Verissimo, ndr] e quello che Sophie ha raccontato sono cose molto gravi che OVVIAMENTE non potevo mai sapere! Ma dall’altra parte penso (credo sia giusto così) ci dovrebbe essere una persona con il proprio diritto di replica per confermare o smentire tutto quello che è stato detto! Detto ciò vero o non vero io non so nulla e non ho neanche mai chiesto robe di questo genere”.