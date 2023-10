Fiordaliso mette in guardia Beatrice da Giuseppe, che provoca “Che ti farei…”

La storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non convince molti inquilini della casa del Grande Fratello. Tra le gieffine che nutrono dei dubbi c’è anche Fiordaliso. La cantante ieri notte (pochi minuti prima che interrompessero la diretta) ha messo in guardia l’amica.

“Tutto ok con Giuseppe? Sei convinta? Ma sei sicura davvero di questa storia? Io non sono convinta. E non di te, non sono convinta di lui. Non so, ho dei campanelli d’allarme. Sai che ti dico sempre quello che penso. Se ho visto qualcosa di compromettente? No, nulla, ma è una mia forte sensazione. Non mi piace questa sensazione che ho. Mi spiego meglio, non è che lui ha fatto qualcosa di brutto a me o a te, lui è una persona carinissima. Però ho una sensazione, si può avere o è sbagliato?

Mi sembra un po’ impaurito. Mi sbaglierò, perché poi nei tuoi confronti è molto carino. Però io guardo tutto e mi affido alle cose che sento. Però ho dentro questa sensazione e mi sento che è insicuro, ha paura e che c’è qualcosa che non va. Io te lo sto dicendo adesso da amica. Lui è una bravissima persona, però tu sei più vera e coraggiosa”.