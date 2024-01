Televoto flash per due gieffini? “Un gesto squallido” – cosa potrebbe esserci dietro

Nelle ultime 24 ore sui social c’è una rivolta dei fan di Beatrice Luzzi (e non solo) contro Giuseppe Garibaldi e Greta Rossetti. Centinaia di post, tweet e anche molti articoli di siti riportano la notizia secondo cui il calabrese avrebbe detto di voler sputare in faccia a Beatrice e Greta avrebbe replicato il gesto dello sputo, per poi mettersi a ridere. In molti chiedono per questo il televoto flash, visto che un anno fa lo stesso provvedimento fu scelto dal Grande Fratello per una cosa molto simile fatta da Elenoire Ferruzzi. Ma davvero Giuseppe ha detto di voler sputare addosso alla Luzzi?

In realtà nelle clip che circolano sui social si sente Garibaldi che dice: “Altrimenti puuh! Puuh in faccia, in puntata. Lo faccio davvero”. E la Rossetti che risponde: “Puuh! [risata] Però anche io lo so e lo so da tanto. Io non ho voglia di attaccare nessuno. Invece vengo attaccata. Ma cosa ho fatto di male? Io porto rispetto a tutti. È grave che una si allontana da me, visto che porto rispetto ed educazione. Io cerco di portare rispetto sempre. Quindi mi dispiace se si è allontanata“.

Non possiamo quindi essere certi che Garibaldi stesse parlando di Beatrice. Mi auguro invece che intendesse dire a Greta “se non lo faccio allora mi puoi sputare in faccia, puuh”.

“Televoto flash! Ci vuole un provvedimento!”: i commenti sui social.

“Non ci siamo soffermati abbastanza su questo PPPUHHH del bidello, perché l’hanno scorso per un finto sputo Elenoire fu mandata al televoto flash. Alfonso almeno questo”. “Nell’”edizione peggiore” Elenoire Ferruzzi è stata giudicata dal pubblico per aver fatto esattamente lo stesso gesto, niente di più e niente di meno. Quest’anno nell’edizione dei “puri” verrà giustificato come gesto goliardico?!”. “Non ci siamo soffermati abbastanza su questo sputo di Garibaldi, l’hanno scorso per un finto sputo Elenoire fu mandata via. Ora non fate nulla?”. “Un provvedimento immediato per Giuseppe e anche GReta, quel gesto è squallido”. “Garibaldi che fa il gesto dello sputo. Stesso trattamento che hanno riservato ad Elenoire per lo stesso gesto: un provvedimento istantaneo”. “Cioè veramente siamo arrivati a ciò? Addirittura Giuseppe dice a Greta di mimare lo sputo verso Bea? E lei ride al posto di ribattere. E poi dice di essere una persona a modo!”. “Il bidello dice che in puntata sputerà a Bea mimando anche il gesto dello sputo. Il tutto tra le risate molto esuberanti di Greta, questa cosa oltre ad essere umiliante e grave è pure da squalifica.Hanno superato ogni limite”.

Bidello ora a Greta: “Guarda che in puntata faccio (a Beatrice) shpuuuuu scommetti?” e fà il gesto dello sputo.

Greta ride. Si danno il cinque.

E continua:

“Non ho fatto male a nessuno, porto rispetto a tutti”. Non ho più parole.#GrandeFratello pic.twitter.com/3KdWK7Mzxf — 🤍💙 (@Esticactus1) January 25, 2024

