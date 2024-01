I due veri motivi per cui Matthew si è ritirato da Amici: il video sfogo

Nessuna gravidanza o trasgressione del regolamento, Mew la settimana scorsa ha spiegato di aver lasciato la scuola di Amici per la sua depressione e oggi ha fatto lo stesso anche il suo fidanzato. Matthew in un video pubblicato su TikTok ha svelato quali sono stati i due veri motivi per i quali ha scelto di abbandonare il talent mariano: il suo crollo dopo un lutto e la decisione di Mew di ritirarsi.

“Ciao a tutti ragazzi, è sempre stato difficile mettersi in gioco senza maschere, mostrando le proprie fragilità, limiti e insicurezze. E questo è quello che voglio fare in questo video. Lo devo a me e anche a voi che mi avete sostenuto dall’inizio di questa splendida avventura ad Amici. Ma partiamo dal principio e vediamo cosa è successo.

Entrare all’interno della scuola di Amici mi ha permesso di vedermi proiettato nel futuro che ho sempre desiderato, di farmi conoscere persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e maturare a livello artistico e caratteriale. Però è un percorso fatto di alti e bassi che mi ha fatto capire dove potermi migliorare e soprattutto che mostrare i propri sentimenti è la cosa più giusta da fare, soprattutto per un artista. – ha continuato Matthew poco prima di svelare i due veri motivo per cui ha lasciato Amici – Contare fino a dieci è quello che mi ha insegnato Maria. Le voglio mandare un abbraccio perché ha sempre voluto fare uscire il meglio di me.

Comprimere tutti gli avvenimenti e i sentimenti che mi hanno travolto durante la perdita di una persona a me cara – nonostante abbia cercato di nasconderlo- mi ha destabilizzato e non poco. Innamorarmi di Mew è stato inaspettato e è vero regalo. Grazie a lei ho capito che due anime non si incontrano mai per caso. Dopo quello che ho affrontato e la decisione di Mew non me la sono più sentita di continuare il percorso. Il benessere delle persone che amiamo è più importante di tutto e per questo ho deciso di abbandonare la scuola. Questa per me non è la fine, arriveranno nuove canzoni. Vi voglio mandare un abbraccio e ci vediamo presto”.