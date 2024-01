Vippona del GF Vip di Ilary prende posizione sul caso della Blasi e Iovine

Conduttrici, esperti di gossip, opinionisti, fan, in questi giorni tutti stanno parlando di Ilary Blasi e delle dichiarazioni rilasciate da Cristiano Iovine sulla loro presunta frequentazione. Adesso anche una nota vippona del primo GF Vip condotto da Ilary ha deciso di dire la sua e ha preso una posizione chiara.

Pamela Prati ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta ha preso le parti di Ilary ed ha criticato Cristiano Iovino: “Poteva evitare. Io non posso parlare per la mia esperienza perché non ho mai avuto flirt o caffè, ma solo store lunghissime. Però trovo poco carino ed educato che questo ragazzo parli. Per quanto mi riguarda dovrebbe tacere. Anche perché se ha taciuto fino a ieri poteva farlo anche oggi. – ha continuato l’ex vippona del GF Vip 1 e 7 – Non trovo che sia stata una cosa molto carina fare un’intervista e raccontare queste cose qui. Se vuole farsi pubblicità? Secondo me sì, ha tutte le caratteristiche di uno che si vuole far vedere e vuole apparire. A me dispiace molto, poi questo tempismo la dice lunga“.

“Avevo scelto la via del silenzio, ma in quasi due anni ho letto tantissime cose su quello che stava succedendo. Si è superato il limite e ho sentito l’esigenza di espormi mettendoci la faccia, come ho sempre fatto. Dovevo essere io a raccontare la mia storia. Specie dopo che mi sono state fatte accuse pesanti. – ha dichiarato Ilary Blasi al magazine Sette – Ho visto molte persone andare in televisione a parlare di me, del mio matrimonio, come se vivessero dentro casa mia… tanto che a un certo punto mi è venuto il dubbio… mi sono detta: non è che erano dentro l’armadio?.

Non è un bell’epilogo di una storia d’amore? No, eppure la sensazione era che la gente si aspettasse che stessi zitta. Come dire, dopotutto sei stata fortunata: hai fatto 20 anni di bella vita. Così come sembrava scontato a molti che mi facessi andare bene i suoi tradimenti non perché non lo sapessi, ma per convenienza”.