Stroncatura di Tiziano Ferro a Pomeriggio 5: “Ha rotto!”, interviene Myrta

Il divorzio dal marito, i problemi alle corde vocali e la rottura con il manager, Tiziano Ferro sui social è stato molto trasparente con i fan e ha parlato con tranquillità di questo periodo complicato. Proprio dei problemi del cantante hanno parlato ieri a Pomeriggio 5, dove però un’opinionista ha riservato un’inaspettata stroncatura al modo con cui Tiziano comunica sui social.

“Tutti passiamo dei momenti bui, dipende da come li affrontiamo. #TizianoFerro si è sempre ripreso e generalmente quando esci dal buio poi sei ancora più forte di prima” Anna Pettinelli a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/OJkRXQAESq — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 12, 2024

Pomeriggio 5, la stroncatura di Patriza Groppelli su Tiziano Ferro.

In collegamento con Myrta Merlino, Patrizia Groppelli ha commentato in maniera pungente (e come sempre schietto) gli sfoghi di Tiziano: “Ma quale momento di buio? Cioè insomma, è da un po’ che questo qui ci rompe le pa**e con i momenti di buio e con i suoi problemi psicologici. Alla fine della fiera questo usa i social come il suo psicologo no. Passa dall’essere il mito del mio cuore, all’essere una vittima di sé stesso. A un certo punto non è che si possono sempre i nostri problemi sui social network“.

Anna Pettinelli dallo studio ha criticato l’intervento di Patrizia e la sua stroncatura: “E non li leggere allora se ti danno fastidio. Vedi come vediamo le cose in maniera proprio opposta? Io trovo invece che un uomo che ammette le sue fragilità è ancora più mito per me e ai miei occhi. Non so che idea ti fossi fatta di Tiziano Ferro, ma non credo quella di un superuomo. Lui si è sempre mostrato come cantante sensibile con una vita un po’ complicata. Quello di cui parli forse era Superman e non Tiziano“.

La Groppelli si è sentita attaccata ed ha replicato: “Pettinelli mi hanno chiesto un’opinione. Io la tua opinione non è che la contraddico, eh?! Eh però, tu dici queste cose in modo piccato. Tu mi rispondi in modo piccato e non capisco, io invece rispetto la tua opinione“. Immediato l’intervento di Myrta Merlino che ha cercato di riportare la pace tra le due opinioniste: “Non litigate vi prego, avete due opinioni differenti mi pare di capire. Sono vedute differenti e ci sta tutta. Secondo Patrizia le proprie difficoltà non bisogna metterle in piazza“.

Tiziano a parte, speriamo che Alfonso nel prossimo GF Vip ci regali…