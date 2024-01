Alberto Matano prende una decisione netta sul caso Ferragni: “Basta!”

Ormai è più di un mese che i media si occupano del pandoro gate, i programmi televisivi dedicano ampio spazio alla vicenda, primi su tutti La Vita in Diretta e Pomeriggio 5, ma le cose pare cambieranno presto, almeno per una di queste trasmissioni. Ieri Alberto Matano nell’ultima parte del suo programma ha parlato degli aggiornamenti su Chiara Ferragni: “Il Codacons adesso sta vagliando centinaia di richieste di risarcimento per la vicenda del pandoro. Ma dove arriveremo?”

Al tavolo de La Vita in Diretta è intervenuta Alessandra Mussolini: “Ma è un po’ troppo, qui stiamo esagerando. Il pandoro è stato comprato anche perché era griffato con quell’occhio. Qui c’è troppo accanimento. Uno pensa che una ragazza che ha milioni di follower non si faccia pagare? Ok che può aver sbagliato, ma qui si esagera. Poi c’è un’invidia che sta emergendo forte“.

Alberto Matano prende una decisione: “Da oggi basta”.

Dopo Alessandra anche Valeria Fabrizi ha detto la sua: “A me questa storia infastidisce perché esagerano e anche tanto. Mi infastidisce, sono ripetitivi e non se ne può più. Io mi alzo la mattina e ascolto al radio e parlano solo di questo, così anche il pomeriggio e la sera. ormai è un continuo ed è una cosa incredibile. Basta ormai stanno discutendo solo di questa situazione“.

Il conduttore ha ascoltato l’opinionista e poi ha risposto dicendo che a La Vita in Diretta non tratteranno più il caso del pandoro gate a meno che non ci saranno notizie rilevanti: “Davvero, basta. E allora sapete che facciamo noi qui a La Vita in Diretta? Non ne parliamo più, basta! Stop! Se non ci saranno notizie non ne parleremo più. Oggi abbiamo detto la cosa dei consumatori e basta così. Se non ci saranno sviluppi decisivi non ne parleremo più davvero“.

