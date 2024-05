la ricetta degli snack aromatici e sfiziosi

ingredienti Olio extravergine di oliva Per l’olio aromatizzato Olio extravergine di oliva Ti serve inoltre Olio extravergine di oliva

I nodini di pane all’aglio sono uno snack semplice e stuzzicante, una ricetta inventata dalle sorelle Simili, celebri panificatrici bolognesi. Facilissimi da realizzare, possono essere offerti agli ospiti in occasione di un aperitivo o un buffet più informale, sistemati nel cestino del pane per qualsiasi pranzo o cena di famiglia o sgranocchiati per uno spuntino sfizioso in ogni momento della giornata.

Per confezionarli a regola d’arte, ti occorreranno pochi ingredienti, spesso già disponibili in dispensa: farina, acqua, lievito secco, olio extravergine di oliva e sale. Ottenuto un impasto compatto, questo viene lasciato lievitare per circa 2 ore, fino a raddoppiare il suo volume iniziale, quindi si ricavano tanti filoncini di circa 15 centimetri, che vengono poi annodati per conferire loro la caratteristica forma.

Non ti rimarrà che cuocerli su una griglia leggermente unta, quindi irrorarli con un condimento a base di olio extravergine di oliva, prezzemolo e aglio, precedentemente tritati con l’ausilio di un mixer da cucina: il risultato sono dei bocconcini di pane aromatici e super croccanti, da stuzzicare sul divano come finger food, magari davanti a un bel film.

La particolarità di questa preparazione è proprio la cottura, che viene effettuata sul fornello, su una bistecchiera o una padella antiaderente: non preoccuparti, quindi, se in alcuni punti saranno inevitabilmente più abbrustoliti. Se, però, preferisci un colore più uniforme e dorato, dai un’occhiata ai nostri suggerimenti per cuocerli in forno o in friggitrice ad aria.

Scopri come preparare i nodini di pane all’aglio seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche le trecce di pane, i grissini al formaggio e le lingue di suocera.

Come preparare i nodini di pane all’aglio





Raccogli nel boccale di un mixer da cucina gli spicchi d’aglio pelati e il prezzemolo fresco, precedentemente lavato e asciugato, frullali fino a ottenere un trito omogeneo e trasferiscili in una ciotolina .





Unisci l’olio extravergine di oliva, mescola per bene con un cucchiaio e tieni da parte .





A questo punto, occupati dell’impasto: sistema la farina nella planetaria o in una ciotola capiente e versa l’acqua tiepida in cui è stato precedentemente sciolto il lievito .





Monta l’apposita frusta a gancio e impasta fino a incorporare gli ingredienti (o lavorali energicamente a mano per qualche minuto), quindi unisci l’olio .





Infine, aggiungi il sale .





Lavora ancora l’impasto fino a ottenere un panetto omogeneo , quindi coprilo con un foglio di pellicola trasparente.





Lascialo lievitare per almeno 2 ore, fino al raddoppio del suo volume iniziale .





Trascorso il tempo di riposo, preleva delle porzioni di impasto e forma del filoncini lunghi circa 15 centimetri .





Incrocia le due estremità e annodale tra loro.





Modellato il nodino , sistemalo su un tagliere e procedi con gli altri filoncini fino a terminare gli ingredienti.





Scalda una griglia e ungila con un filo di olio, quindi sistema i nodini e cuocili per 3 o 4 minuti per lato .





Traferisci i nodini cotti in una ciotola capiente .





Versa il condimento di aglio, prezzemolo e olio e amalgama il tutto.





Porta in tavola i nodini di pane all’aglio .

Consigli

Se preferisci, puoi cuocere i nodini di pane all’aglio in forno statico a 200 °C per circa 15 minuti. In alternativa, utilizza la friggitrice ad aria: posizionali nel cestello, spruzzali con un goccino d’olio e cuocili a 200 °C per 6 o 7 minuti, girandoli a metà cottura.

Conservazione

I nodini di pane all’aglio si conservano a temperatura ambiente, ben chiusi in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo.