L’Isola dei Famosi, FanPage svela quando chiuderà: “Prima e unica edizione di Vladimir”

In merito all’indiscrezione che voleva la chiusura anticipata de L’Isola dei Famosi, FanPage ha voluto vederci chiaro e ha scoperto che il reality chiuderà “come previsto nei piani di produzione”, ovvero il prossimo 4 giugno. Chi aveva parlato di chiusura in anticipo aveva ipotizzato martedì 28 maggio a discapito di martedì 10 giugno, ma la verità stava nel mezzo: mancano cinque settimane.

“Stando a quanto apprende FanPage.it, l’edizione di Vladimir Luxuria (prima e ultima) chiuderà regolarmente tra cinque settimane. Come previsto nei piani di produzione, la data della finale sarà il 4 giugno”.

Da qui alla finale L’Isola dei Famosi andrà in onda di martedì (e non più né di lunedì e né di giovedì) per una sola volta a settimana.

“Nel giro di sei settimane, un cast quasi dimezzato dai ritiri avrebbe anche spinto la produzione a cercare nuovi innesti al fine di mantenere i raddoppi. Come invece abbiamo potuto vedere, la produzione ha deciso di ridurre l’impegno al tradizionale appuntamento settimanale. In questo senso, il ridimensionamento è dato solo da un minore numero di puntate ma spalmate sempre nello stesso periodo”.

L’Isola dei Famosi chiuderà come previsto il prossimo 4 giugno esclusivamente “sulla base degli spazi pubblicitari venduti e degli impegni presi con gli sponsor“.

L’Isola dei Famosi terminerà come previsto “per un impegno preso con gli sponsor”

Di chi è la colpa di questo scarso interesse da parte del pubblico? Della conduzione? Degli opinionisti? Del cast? Sempre FanPage su questo punto ha un nome e un cognome: Pier Silvio Berlusconi.

“L’impressione è che il diktat di Pier Silvio Berlusconi abbia finito per spersonalizzare in maniera molto pesante un format che, almeno fino all’anno scorso, faceva soprattutto della rissa e della baruffa il suo marchio di fabbrica”.

Polemiche non cavalcate a parte (il caso Benigno su tutti), di questa edizione ricorderemo effettivamente poco perché non sta succedendo granché. O comunque, quel che ci raccontano gli autori di ciò che succede in Honduras, è poco e nulla.