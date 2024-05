Maria De Filippi costretta ad intervenire

Sono arrivate, come di consueto, le anticipazioni del prossimo Serale di Amici 23. Pare che una professoressa sia scoppiata a piangere, mentre non sono mancati dei litigi

Per quello che riguarda la prossima puntata di Amici 23, le anticipazioni del Serale ci informano su quanto accaduto in studio. La puntata, infatti, è registrata e, a ridosso della messa in onda, escono sempre alcuni indizi per capire cosa accadrà. Si parla di una professoressa in lacrime durante la serata, ma non sono mancati anche molti litigi.

Direttamente dalla registrazione della settima puntata serale di Amici 23, scopriamo che ci sono stati degli accesi scontri, in particolare per quello che riguarda il guanto di sfida lanciato tra Martina e Sarah.

Secondo le anticipazioni riportate dai media online, proprio l’esibizione di Martina Giovannini ha creato qualche emozione in più in studio. A piangere per lei è stata una delle professoresse del programma, che poi ha litigato con una collega.

Anna Pettinelli non ha potuto trattenere le lacrime. Quando ha visto Martina esibirsi nel guanto di sfida contro la compagna Sarah, lei è scoppiata a piangere. La speaker radiofonica si è particolarmente emozionata nel vederla.

Dopo le lacrime, però, c’è stato tempo anche per litigi. Anna Pettinelli è stata di nuovo protagonista, perché ha difesa la sua allieva dalle accuse di Lorella Cuccarini, altra insegnante, e del giudice Cristiano Malgioglio. È dovuto intervenire anche Michele Bravi.

Amici 23: le anticipazioni del prossimo Serale di sabato 4 maggio 2024

Martina e Sarah si sono esibite sulle note di This is me. Martina vince e Anna Pettinelli, che si era commossa e ha fatto anche i complimenti all’altra alunna, litiga con l’altra professoressa.

Michele Bravi ha difeso la speaker radiofonica, dicendo che faceva assolutamente bene a osannare la voce di Martina e a difenderla, pur dando il punto a Sarah, come spesso ha fatto. Anche Giuseppe ha apprezzato maggiormente Sarah, perché ama la sua voce. Per vedere quello che è successo, bisognerà sintonizzarsi sabato 4 maggio 2024, nella prima serata di Canale 5, con i ragazzi ancora in gara (Holden, Petit, Mida, Martina e Sarah per la categoria canto; Dustin e Marisol per la categoria ballo).