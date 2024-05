“Stanno attraversando un vero inferno” Kate, le notizie sulla principessa non sono rassicuranti: cosa sta succedendo

Kate Middleton sta attraversando un momento molto delicato a causa della malattia che l’ha colpita qualche mese fa. A testimoniare il tutto la stilista della famiglia reale, Arrietta, la quale ha deciso di rivelare alcuni aneddoti in merito a questa triste storia.

La principessa Kate

Ecco che cosa ha detto.

Come sta Kate Middleton oggi?

La principessa Kate Middleton sta vivendo un momento ricco di paura e di tensione a causa della patologia contro la quale sta combattendo da diverso tempo. La donna ha quindi parlato di una forma di cancro che l’avrebbe colpita all’inizio dell’anno e dei vari interventi ai quali si è sottoposta per guarire.

Kate e William

Come se tutto questo non bastasse, la donna dovrà sottoporsi a delle cure mirate per bloccare la diffusione del tumore prima che sia troppo tardi. Nonostante questa la principessa è apparsa sempre molto felice e sorridente, dichiarando che farà di tutto per sconfiggere questo male.

Ricordiamo che Kate non è la sola a vivere un momento così brutto all’interno della casa reale. Anche Re Carlo III è stato colpito da un cancro alla prostata e le sue condizioni non sembrano essere delle migliori in questo momento.

Parla la stilista di corte: ecco come se la passa la famiglia di Kate in questo periodo

la famosa stilista

A dire la sua in merito alle condizioni di salute di Kate Middleton anche una persona che in passato ha avuto modo di incontrare la principessa e che ancora oggi è una conoscenza molto apprezzata alla corte di Londra.

Ci riferiamo alla stilista Amaia Arrieta, da sempre la prima scelta per quanto riguarda l’abbigliamento dei figli di Kate e di William. La donna ha raccontato di essere rimasta molto colpita dal clima che si respira all’interno della famiglia reale, tanto da descrivere questo momento come un vero e proprio inferno. Kate Ho il cuore spezzato in questo momento, penso che stiano attraversando l’inferno ma spero che si riprendano.

Parole davvero molto sentite le sue, ma che nutrono la speranza di un miglioramento nei prossimi giorni. Speriamo che tutto questo possa rimanere solo un brutto e lontano ricordo.