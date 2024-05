Codacons chiede alla Rai di rimuovere Mara Maionchi dalla conduzione di Eurovision: la sua risposta

Qualche giorno fa hanno fatto molto discutere le frecciatine reciproche che si sono tirati Tiziano Ferro e Mara Maionchi e lo stesso Codacons ha deciso di intervenire. Lo ha fatto a gamba tesa, come solito fare, chiedendo alla Rai di rimuovere la discografica dalla conduzione italiana di Eurovision Song Contest.

E ancora:

Le affermazioni circa il peso e l’aspetto fisico degli artisti, per come riportate dai mass media nelle ultime ore, appaiono del tutto diseducative e potenzialmente pericolose. La discografica, infatti, avrebbe dichiarato che ‘lo spettacolo ha qualche esigenza, anche se non è d’obbligo. Ma aiuta essere più magri, è importante, non basilare‘, frase che sembra voler sostenere che i cantanti magri avrebbero più possibilità di successo rispetto a chi ha qualche chilo in più”. […]

messaggio sbagliato, che arriva nonostante da più parti si tenti di superare odiosi stereotipi sull’aspetto fisico nel mondo dello spettacolo, stereotipi in grado di influenzare i più giovani alterandone pericolosamente il comportamento e le scelte di vita”.