Matthew e Mew, voci sul ritiro: interviene la sorella di lui e spunta un video

Novità sul chiacchieratissimo M&M Gate di Amici 23. Dopo la conferma del ritiro di Matthew e Mew dalla scuola mariana d aparte della produzione, nell’ultima registrazione è intervenuta anche Maria De Filippi che ha spiegato di che natura sono i motivi che hanno spinto i due ha lasciare il programma. Questo non è bastato ai fan del talent, che hanno continuato ad indagare come dei veri detective. Basta fare un giro nell’hashtag di Amici23 per vedere che decine di utenti stanno pubblicando una brevissima clip di cinque secondi in cui si vede Mew in casetta (in una delle ultime puntate di Amici) mentre prendeva a pugni dei palloncini. Secondo i fan questa sarebbe la “prova” che la cantante era agitata: “Guardatela, aveva preso a pugni i palloncini. Mida dietro era spaesato“.

Mi viene solo da piangere a non vedere più mew e matthew😭😭😭 uno strappo al cuore 🥺😭💔😭💔😭💔 #amici23 pic.twitter.com/38WF70Mk2c — Sara 03 (@Sara038290) January 12, 2024

Matthew e Mew, la nuova voce sul ritiro e l’intervento della sorella.

Non solo il filmato con i palloncini, ieri Amedeo Venza ha pubblicato un’indiscrezione ricevuta da una sua follower: “Ciao Ame volevo informarti che Matthew e Mew hanno lasciato il programma perché volevano viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Questo è il motivo principale e soprattutto lui era molto nervoso ultimamente perché si sentiva troppo osservato e giudicato. Te lo dico perché conosco molto bene sua sorella! Comunque pubblica in anonimo please“.

Ma evidentemente quest’indiscrezione era una bufala, visto che la sorella dell’ex alunno di Amici è intervenuta ieri sera sui social per smentire tutto in maniera categorica: “Ma chi siete? Ma chi vi conosce? E poi smettetela prima di subito che vi segnalo uno ad uno“. Insomma i motivi dell’addio ad Amici di Maria sarebbero altri, ma di sicuro la sorella del cantante non ha fatto nessuna rivelazione.

Ad Amici difficilmente torneranno sull’argomento (Maria si è già pronunciata), quindi per saperne di più dovremo aspettare un’eventuale live dei due ragazzi o delle stories.