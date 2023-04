Street Fighter 6, demo gratuita disponibile su PlayStation

Street Fighter 6 uscirà a giugno su PC e console, ma Capcom ha pubblicato una demo gratuita su PS5 e PS4 per provare il gioco in anteprima. La stessa demo sarà disponibile su Xbox Series e PC il 26 aprile. Nella versione di prova sarà possibile testare il single player nella modalità World Tour, e anche costruire un avatar che potrà poi essere trasferito al gioco completo. Negli ultimi annunci relativi al picchiaduro Capcom, scopriamo che verranno rilasciati quattro personaggi aggiuntivi come DLC durante il primo anno, tra questi Rashid e Ed di Street Fighter V e il classico Akuma. Nello showcase Capcom ha spiegato anche come il World Tour del gioco abbia dei veri e propri elementi da gioco di ruolo, con punti abilità da spendere per sbloccare mosse speciali e tecniche inedite. Inoltre, l’avatar del giocatore potrà essere utilizzato nelle battaglie online.