Questo imperatore romano non è mai riuscito ad arrivare alla sua capitale

Tra gli imperatori romani meno conosciuti dalle grandi masse c’è Gioviano, successore dell’altrettanto poco noto ma importante Giuliano, l’ultimo imperatore dichiaratamente pagano e ultimo rappresentante della dinastia iniziata con Costantino.

Gioviano, al momento della sua proclamazione, nel giugno del 363 d.C. era semplicemente uno dei membri più importanti della guardia del precedente imperatore, che non avendo figli e trovatisi a morire improvvisamente in una campagna militare contro l’impero Sasanide, lasciò l’impero privo di difese e di un suo potenziale successore.

Per risolvere la questione, l’esercito romano decise quindi di eleggere in fretta Gioviano capo dell’esercito (che a quei tempi equivaleva al titolo di imperatore), per tentare di redigere una pace vantaggiosa contro i nemici.

In quel momento, infatti, quasi tutte le truppe romane si trovavano all’altezza del Tigri ed era circondate da chilometri di deserti, quasi al confine con l’impero Sasanide.

I generali nemici però non si fecero perdere l’occasione di umiliare ulteriormente l’esercito romano, obbligandolo a firmare un trattato umiliante, che costrinse Gioviano a concedere tutte le conquiste orientali compiute negli ultimi anni e a trascorre diversi mesi nel deserto, in condizioni proibitive.

Dopo aver trattenuto l’esercito romano lontano dai confini imperiali per tutta l’estate, nell’autunno del 363 i Sasanidi alla fine concessero a Gioviano di ritirarsi a Edessa – una città della Mesopotamia settentrionale – dove l’imperatore fu però costretto a riposarsi e a concedere udienza a diversi vescovi cristiani, che lo interrogarono su diverse questioni dottrinali che lo impegnarono per i mesi seguenti.

Giunto il 364, ancora frastornato dalla spedizione, Gioviano si diresse quindi in direzione dell’allora capitale dell’Impero Romano, ovvero Costantinopoli, ma sulla via del ritorno, dopo solo 7 mesi di regno morì a causa di un banale incidente nella sua camera da letto, presso la città di Dadastana.

Fu il primo degli imperatori dell’epoca tardo imperiale che non vide mai la sua capitale e la sua morte viene considerata da molti storici l’inizio del definitivo collasso dell’impero romano.

Grazie però al suo regno, i vescovi cristiani riuscirono a riallacciare un solido rapporto con il potere temporale e amministrativo rappresentato dall’imperatore, dopo che negli anni precedenti il legame Stato-Chiesa era stato messo in discussione dalle politiche anticristiane di Giuliano.