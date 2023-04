League of Legends, il game director Pu Liu al Napoli Comicon

Riot Games ha annunciato la propria presenza al Napoli Comicon, in programma dal 28 aprile al 1° maggio 2023 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Il panel del 28 aprile alle 13:00 vedrà protagonisti Pu Liu, Game Director di League of Legends, Carlo Barone, Brand Manager Riot Games, i content creator Terenas e Paolo Cannone e alcuni ospiti a sorpresa. Pu Liu parlerà della sua visione di League of Legends in qualità di nuovo game director, della storia del gioco in Italia, del rapporto di Riot Games con i giocatori di tutto il mondo. Come parte dei festeggiamenti per il 10° anniversario di LoL, Napoli Comicon ospiterà, inoltre, il Contest Cosplat League of Legends, dedicato al MOBA più famoso al mondo. L’appuntamento è per sabato 29 aprile dalle 16.30 alle 19.00 presso l’Arena Flegrea (Main Stage).

Live performance programmata per il 30 aprile, giorno in cui l’illustratrice CKibe, già nota ai fan per le sue opere a tema LoL e le molte collaborazioni in eventi ufficiali Riot Games, realizzerà il logo dedicato ai 10 anni di League of Legends in Italia. Confermata, infine, la tappa del Circuito Tormenta, competizione amatoriale pensata per tutti i fan Riot e organizzata in collaborazione con Qlash. Giunto alla sua terza edizione italiana, il Tormenta sarà tra i protagonisti dell’Area Videogame del Napoli Comicon con i T1 di Valorant (28 aprile dalle 10:00), League of Legends (29 aprile dalle 10:00) e Teamfight Tactics (1 maggio dalle 11:00).