il gesto notato da tutti

Uno dei troni più discussi di sempre è proprio quello della bellissima hairstylist Ida Platano. Nelle ultime registrazioni del programma Si sono verificati diversi colpi di scena, tra cui l’eliminazione e il ritiro di tutti i suoi pretendenti. La donna è rimasta senza corteggiatori!

Ida Platano

La colpa è della sfortuna in amore?

Ida Platano e la fine del suo trono

Queste ultime puntate di Uomini e Donne sono state davvero molto interessanti, anche se non particolarmente felici per la bella tronista Ida Platano. La parrucchiera di Brescia è ormai una colonna portante nel programma di Maria De Filippi, in quanto da anni ci regala molte dinamiche davvero interessanti.

Pierpaolo

Vista la sua sfortuna in amore, la De Filippi ha deciso di premiarla rendendola tronista ma nemmeno questa esperienza sembra essere andata per il verso giusto. La Platano ha avuto la possibilità di conoscere molti uomini, anche se alla fine di questo percorso ha puntato tutto su Mario e Pierpaolo.

Per tutti è stata evidente una preferenza da parte della donna nei confronti di Mario Cusitore, che però l’avrebbe in più occasioni presa in giro. Diverse segnalazioni non hanno fatto altro che certificare la malafede dell’uomo che continuava ad avere frequentazioni anche al di fuori del programma. Proprio per questo Ida ha deciso di eliminarlo, ma non si aspettava la reazione di Pierpaolo.

La tronista perde i suoi corteggiatori e dichiara di essere sfortunata in amore

Dopo l’eliminazione di Mario da parte di Ida, Pierpaolo Siani, l’altro pretendente della donna, ha voluto esprimere la propria opinione in merito a quanto accaduto. L’uomo ha cominciato un discorso piuttosto serio, il quale non faceva presagire nulla di buono fin dalle prime parole. Sono qui per rispetto di Maria e della redazione. Nell’ultimo videomessaggio hai messo me allo stesso livello di Mario Hai sempre preferito lui a me.

Mario Cusitore

Ida ha cercato di giustificarsi dicendo che l’interesse che provava per Mario era diverso da quello nei suoi confronti, ma non per questo meno importante. Pierpaolo si è però arrabbiato moltissimo, dicendo che si sentiva la seconda scelta, motivo per cui l’avrebbe rifiutata qualora lei gli avesse chiesto di uscire insieme dalla trasmissione. L’uomo ha quindi deciso di alzare i tacchi e abbandonare la trasmissione mentre Ida è scoppiata in lacrime ribadendo quanto sia sfortunata in amore.