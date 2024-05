aotengou Accessori per Roborock S7 S7+ S7 MaxV Plus S7 Maxv Ultra T7s T7s Plus Aspirapolvere Robotico

24,99 €

Compatibile con:

Per robot aspirapolvere Roborock S7 Pro Ultra S7 Max Ultra S7 MaxV Plus S7 S7 MaxV Ultra

La confezione include:

2 spazzole principali.

6 filtri HEPA

6 pezzi. Spazzole laterali

6 panni per mocio.



Gli accessori per aspirapolvere sono di alta qualità. È realizzato con materiali ad alta resistenza e rispettosi dell’ambiente.

Gli accessori per l’aspirapolvere sono facili da rimuovere efficacemente sporco, polvere e spazzatura negli angoli e nei bordi. Soprattutto i tuoi capelli e quelli dei tuoi animali domestici.

Le parti sono resistenti e facili da installare, rendono il tuo aspirapolvere più lungo.

【Garanzia del produttore】: c’è una garanzia di 60 giorni dopo la consegna. Si prega di acquistare con fiducia.