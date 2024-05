bambino disperato in lacrime prega perché possano trovare casa- Video

Le azioni che toccano il cuore provengono quasi sempre dai più piccoli: il gesto del ragazzino in un rifugio per cani mi ha commossa.

dai bambini dovremmo sempre imparare perché, anche se apparentemente piccole, le loro azioni possono davvero toccare il cuore delle persone: è proprio il gesto di un ragazzino in un rifugio per cani che dovrebbe davvero far riflettere per la sua intensità e la sua forza. Oramai il protagonista di questa storia è diventato una vera e propria star del web poiché è divenuto popolare sulla sua pagina IG e naturalmente per il suo amore verso gli animali, in particolare quelli abbandonati e meno fortunati.

Bambino che prega in un rifugio per cani: un messaggio che arriva dritto al cuore

Con quanta passione questo dolce ragazzino riesce a prendersi cura degli animali è chiaro sulla sua pagina IG: Franky è un bambino dal cuore d’oro e lo si vede da come si rapporta agli animali, specialmente quelli meno fortunati, Infatti è facile vederlo in compagnia di un quattro zampe o recarsi in un rifugio per cani dove compie un gesto che può sembrare ‘incredibile’, soprattutto se visto fare da un ragazzino.

Franky infatti si mette a pregare augurandosi il bene degli animali, di tutti gli esemplari, ma in particolare di quelli che sono stati strappati alle loro famiglie perché magari le condizioni in casa sono cambiate improvvisamente o perché il numero dei cuccioli in esubero ha portato alla scellerata ‘soluzione’ di abbandonarli. Insomma il piccolo umano si inginocchia e prega per tutti i cani abbandonati, affinché riescano a trovare finalmente una famiglia che li accolga.

Bambino che prega in un rifugio per cani: cosa dice ai ‘futuri’ padroni

Oltre a pregare per il benessere e la felicità di animali che probabilmente fino a quel momento hanno vissuto una vita molto difficile, il dolce Franky non solo ammonisce coloro che si sono macchiati del terribile reato dell’abbandono ma invita anche i potenziali futuri padroni ad adottare. Infatti con parole semplici, ma che arrivano dritte al cuore, il piccolo smuove le coscienze e mira dritto a coloro che richiedono la creazione di apposite razze in laboratorio.

Poiché ci sono tanti esemplari abbandonati che cercano solo il calore di una famiglia, non ha senso ed è sbagliato metterne al mondo altri quando ce ne sono già tanti in difficoltà. Lo dice, anzi lo scrive, con le lettere maiuscole per far arrivare forte e chiaro il suo messaggio: non farne nascere altri e pensare alla sterilizzazione del cane per evitare cucciolate che non riusciranno mai a trovare una collocazione in una casa e finiranno in un rifugio.

Chiude il suo post con l’ennesimo messaggio forte: quando si decide di diventare padroni di animali domestici non bisogna comportarsi alla leggera quando le cose cambiano. Un animale è per sempre, e non deve essere considerato un ‘problema’ da risolvere nel momento in cui le cose cambiano (come ad esempio accade a cane e il gatto in caso di divorzio): un animale dovrà essere per sempre!