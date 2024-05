lo smartphone vi avverte delle truffe telefoniche

L’edizione 2024 del Google I/O è stata sicuramente molto intensa in termini di annunci in campo di intelligenza artificiale (basti pensare al reveal della rivoluzione IA di Google Search). È in questo contesto che è stato svelato anche l’arrivo di una funzione Android che sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare le truffe telefoniche.

Più precisamente, come svelato nel corso dell’evento tenutosi allo Shoreline Amphitheatre, si utilizza in questo contesto il modello di intelligenza artificiale Gemini Nano. Maggiori dettagli sulla funzione verranno condivisi nel corso del 2024, ma per il momento c’è stato un primo annuncio relativo ai test in questo campo.

A tal proposito, Google sta mettendo alla prova una funzione che avvertirà l’utente in fase di chiamata nel caso in cui l’interlocutore agisca in modo sospetto. Prendiamo come esempio le truffe telefoniche in cui i malintenzionati si fingono una grande azienda: nel caso in cui, nel corso della chiamata, ci siano richieste sospette, l’IA potrebbe riuscire a individuarle e mostrare all’utente un pop-up che gli chiede se vuole chiudere la chiamata.



Un esempio pratico di messaggio che può comparire in questo contesto recita: “le banche non ti chiederanno mai di spostare i tuoi soldi per tenerli al sicuro“. Google si prefigge, insomma, l’obiettivo di rendere gli utenti più consapevoli, effettuando una “scansione IA” delle chiamate. In ottica privacy, l’azienda ricorda che Gemini Nano è un LLM (modello linguistico di grandi dimensioni) a “versione ridotta” che viene eseguito localmente e offline. Tutto viene dunque effettuato direttamente sul dispositivo, mantenendo le conversazioni private.

Per il momento non ci dettagli sulle tempistiche di lancio della funzione, ma sembra che ci sarà una sorta di lista d’attesa. Maggiori informazioni arriveranno nel corso del 2024. C’è da dire che Gemini Nano non è compatibile con tutti gli smartphone, considerando che attualmente solo la serie Samsung Galaxy S24 e Google Pixel 8 Pro rientrano nella lista.